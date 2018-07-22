Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Об этом глава государства написал в своем официальном твиттере. По его словам, украинский гимн, который раздался в Москве на весь мир, — это символ борьбы Украины, приближение победы страны. 31-летний Усик по решению судей одержал победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.