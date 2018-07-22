Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым
Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Об этом глава государства написал в своем официальном твиттере. По его словам, украинский гимн, который раздался в Москве на весь мир, — это символ борьбы Украины, приближение победы страны. 31-летний Усик по решению судей одержал победу над Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Комментарии2
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sniper777 22 июля 2018 | 05:25
В следующий раз усик проиграет россиянину, а это я будет точно, что тогда будет писать Пидро Пидрошенко? Наверное лишит его гражданства Усраины и объявит агентом Кремля!
bahtin85 22 июля 2018 | 06:05
sniper777: как же московским мешкам, которых некоторые по ошибке называют боксёрами, можна проиграть? Москвоских "боксёров" и младенцы в нокаут отправят....