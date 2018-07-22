Власти Эквадора и Великобритании близки к завершению переговоров о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает основатель сайта The Intercept Гленн Гринуолд со ссылкой на источники, близкие к МИДу и администрации президента южно-американской страны. По его данным, в ближайшее время Ассанжа могут вынудить покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Ранее о возможной выдаче Ассанжа Лондону сообщила «Эху» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники. О переговорах также писала газета The Times. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за опасений выдачи США.
Комментарии2
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j_partizan 22 июля 2018 | 05:24
Неужели для Ассанжа работы не нашлось в посольстве? Или он сам работать не хочет?
gencek 22 июля 2018 | 06:01
А как там наш Сноуден ?
Наши не собираются его продать с потрохами в знак вечной дружбы Путина и Трампа ?