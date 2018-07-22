Следственный комитет не подтверждают информацию о задержании сотрудника Ярославской колонии по делу о пытках
Это не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на управления СК по Ярославской области.
Ранее правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил, что одного из сотрудников ФСИН вывели с КПП колонии в наручниках. Скандал в ярославской колонии № 1 разгорелся из-за публикации в «Новой газете» видеозаписи, на которой люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного. По данным издания, инцидент произошел в июне 2017 года. Пострадавшим оказался Евгений Макаров. Сразу после публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело. ФСИН начала внутреннюю проверку.
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