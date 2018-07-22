Сирийское государственное агентство SANA обвинило американскую коалицию в авиаударах по мирным жителям
По его данным, это произошло в районе города аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщается, бомбардировщики атаковали людей, бежавших из города аль-Соуза, который находится под властью боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также от обстрелов коалиции. По утверждению источников агентства, в результате налета есть многочисленные жертвы и раненые.
Комментарии2
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j_partizan 22 июля 2018 | 05:35
А в России полно тех, кто готов добровольно встать под эти бомбы, чтобы получить в себя частичку Америки. Определить их легко, они сейчас будут защищать американскую коалицию.
babaevka 22 июля 2018 | 05:50
бомбили вагнеровцев то выгораживали бы американцев(((