Злоумышленник, который забаррикадировался в продуктовом магазине в Лос-Анджелесе, обезврежен и находится под стражей

Об этом сообщило управление городской полиции. Ранее там рассказали, что неизвестный, предположительно захвативший заложников, является молодым человеком. Он взялся за оружие из-за семейной ссоры. По предварительной информации, подозреваемый стрелял в свою бабушку и женщину, обнаруженную позже на месте происшествия. Он скрылся из дома на автомобиле своей бабушки и увез с собой вторую жертву. Погоня закончилась аварией, водитель начал стрелять и забаррикадировался в магазине торговой сети «Трейдер Джос». В полиции заверили, что никто из коллег и пожарных-спасателей не пострадал. По сведениям телекомпании Си-эн-эн, виновником ЧП является 18-летний афроамериканец. Власти уже установили адрес его проживания и связались с родственниками. Несколько человек, включая детей, смогли самостоятельно выбраться из здания.