Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии

Поединок прошел минувшим вечером в Москве и продлился все 12 раундов. По решению судей победу одержал Усик. Таким образом, украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации, а также Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета.

Усик за свою карьеру провел 15 поединков, выиграв каждый из них. Гассиев потерпел первое поражение в 27 поединках.