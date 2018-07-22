Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии
Поединок прошел минувшим вечером в Москве и продлился все 12 раундов. По решению судей победу одержал Усик. Таким образом, украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации, а также Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета.
Усик за свою карьеру провел 15 поединков, выиграв каждый из них. Гассиев потерпел первое поражение в 27 поединках.
Комментарии4
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davi__koloradov 22 июля 2018 | 04:22
Яка сумна новина.
archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 04:41
davi__koloradov:
чорный день для портянок - с горя пьют боярышник не закусывая
tchizik 22 июля 2018 | 04:32
СЛАВА УКРАIНI !!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
yralez 22 июля 2018 | 04:41
Два бизнесмена.......но вата бы повыла.