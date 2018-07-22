Лондон грозит отказаться от выплат отступных Евросоюзу, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после
Великобритания грозит отказаться от выплат отступных Евросоюзу, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после «развода» с ЕС. Как сказал в интервью газете The Telegrapf новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, «не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет». По нынешним договоренностям, Великобритания должна выплатить Евросоюзу более 50 миллиардов евро за выход из надгосударственного объединения.
Предыдущий министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис покинул свой пост из-за несогласия с действиями премьер-министра Терезы Мэй.
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