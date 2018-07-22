Глава французского Минфина Брюно ле Мэр открыто признал начало торговой войны с США

Он предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста, передает Reuters. Министр особо подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению.

По его словам, речь об урегулировании конфликта может идти только в том случае, если Вашингтон пойдет на уступки по вопросу пошлин.