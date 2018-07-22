ФБР следило за ездившим в Россию советником Дональда Трампа

Белый дом рассекретил запрос спецслужб о слежке за Картером Пейджем в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы. По данным издания, Федеральное бюро расследований считало Пейджа «объектом вербовки» России. По мнению ведомства, он якобы вступил в сговор с Москвой и установил «отношения с российскими должностными лицами».

Ранее сообщалось, что Картер Пейдж выступил перед комитетом по разведке США по делу о «российском вмешательстве». Он подтвердил, что встречался с российскими чиновниками в ходе визита в Москву в 2016 году.