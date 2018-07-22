Неизвестный захватил в заложники посетителей магазина торговой сети «Трейдер Джос» в Лос-Анджелесе

Одна женщина госпитализирована. Как сообщила телекомпания Си-эн-эн, все началось с погони полицейских за подозреваемым на автомобиле. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и скрылся в магазине. Женщина была обнаружена в автомобиле, которым управлял злоумышленник. Сейчас здание торгового центра оцеплено, в небе барражируют полицейские вертолеты. Власти пытаются вступить в переговоры со злоумышленником. По последним данным, несколько детей и взрослых смогли выбраться самостоятельно из магазина. Они спускались на землю из окон по веревке с узлами. Впрочем, полиция пока не подтверждает захват заложников.