Российский боксер Федор Чудинов одержал победу над французом Наджибом Мохаммеди
Российский боксер Федор Чудинов одержал победу над французом Наджибом Мохаммеди и защитил титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International во втором среднем весе.
Поединок, прошедший в столичном комплексе «Олимпийский», завершился раздельным решением судей. Судейское решение было встречено свистом болельщиков, французский боксер также не согласился с вердиктом арбитров.
Комментарии1
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tchizik 22 июля 2018 | 04:29
A чому нема новини про це як Усик зробив москаля! СЛАВА УКРАIНI !!!!