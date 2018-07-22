Российский боксер Федор Чудинов одержал победу над французом Наджибом Мохаммеди и защитил титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International во втором среднем весе.

Поединок, прошедший в столичном комплексе «Олимпийский», завершился раздельным решением судей. Судейское решение было встречено свистом болельщиков, французский боксер также не согласился с вердиктом арбитров.