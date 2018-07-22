Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Боевые самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники. По данным сирийского государственного агентства, атака совершена по населенному пункту Аль-Суса, неподалеку от Абу-Камаля. В результате бомбардировки есть жертвы среди гражданских и пострадавшие, однако их точное число не называется. По словам источников, удар нанесен по людям, которые спасались от действий коалиции и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
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prade 22 июля 2018 | 03:56
Почему сирийское агентство молчит, когда удары по мирным жителям наносят российские бомбардировщики?