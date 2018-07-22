В РПЦ поддержали отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях

Ответственность за публикации несут те, кто их осуществляет, сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион, комментируя законопроект депутатов Госдумы Алексея Журавлева и Сергея Шаргунова. По словам митрополита, в любом случае какие-то системы контроля необходимы. Одним из вариантов решения этой проблемы он назвал блокировку сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию.