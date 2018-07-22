Драка со стрельбой произошла на востоке Москвы

Пострадали трое. Инцидент произошел на улице Рудневка. Неизвестный выстрелил в двух человек из травматического пистолета, после чего был избит, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, причиной конфликта стала женщина, которую избивал стрелявший. Двое мужчин за нее заступились. Информацию об этом подтверждает РЕН-ТВ, опубликовавший видеозапись с места происшествия. Телеканал уточняет, что инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. На место прибыли несколько машин полиции и скорая помощь.