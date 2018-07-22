СК не подтверждает информацию о задержании сотрудника Ярославской исправительной колонии по делу о пытках

Следственный комитет не подтверждают информацию о задержании сотрудника Ярославской исправительной колонии по делу о пытках. Это не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на управления СК по Ярославской области. Ранее правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил, что одного из сотрудников ФСИН вывели с КПП колонии в наручниках. Скандал в ярославской колонии № 1 разгорелся из-за публикации в «Новой газете» видеозаписи, на которой люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного. По данным издания, инцидент произошел в июне 2017 года. Пострадавшим оказался Евгений Макаров. Сразу после публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФСИН начала внутреннюю проверку.