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02:13, 22 июля 2018

Украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии

Украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии и стал абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. Бой прошел в московском спорткомплексе «Олимпийский». Решение судей было единогласным. Теперь украинец объединил у себя пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC, а также получил Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере 10 миллионов долларов.

Ранее в рамках боксерского вечера бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Федор Чудинов раздельным решением судей одолел Наджиба Мохаммеди из Франции. Победа позволила россиянину сохранить пояс интерконтиненального чемпиона по версии WBA. Судейское решение было встречено свистом болельщиков, французский боксер также не согласился с вердиктом арбитров.

Комментарии

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varangian2011 22 июля 2018 | 02:23

Украинский боксер который родился не на Украине, и не разговаривает на украинском языке. Усик настолько же украинский боксер, насколько Рой Джонс российский. )) Кстати напомню, на вопрос чей Крым украинский или российский Усик ответил, что Крым крымчан. ))﻿

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sarraavraam 22 июля 2018 | 02:33

varangian2011: не можешь пережить поражение ?

antirussianempire 22 июля 2018 | 02:39

varangian2011: Усик - этнический украинец, родился на Украине в городе Симферополь в 1987 г. (Украинская ССР).
А вот Газиев 100% не русский и не имеет к ним никакого отношения. Кстати, поэтому, Газиев - хороший перспективный боксёр с бойцовским характером.

bobiksdoh 22 июля 2018 | 02:45

varangian2011: подгорает пукан?)) На украинском он говорит, так что не гони пургу. Лучше ответь, зачем вы тащите в москву украинских боксеров и там позорно сливаетесь. Неужели Поветкина мало? Мазохизм, дурость, самоуверенность...что вами движет?

varangian2011 22 июля 2018 | 03:07

bobiksdoh: Да в украинском языке даже слова такого нет "усы", есть "вуса". )) А на счет того, что он говорит на украинском языке то пусть это останется на твоей совести. Кстати процедура взвешивания тебе в помощь, там его просили чтобы он сказал что-то на родном языке, и он отвечал на великом и могучем, а не на хуторском диалекте, на котором в Крыму сроду никто никогда не говорил. ) И еще - враг Москвы никогда не приедет в Москву, и не будет говорить публике - всем местным добра. ) https://www.youtube.com/watch?v=2JNdJ0lEh7Q

salut__521 22 июля 2018 | 02:58

varangian2011: херню не неси, аннексант хренов!

varangian2011 22 июля 2018 | 03:15

salut__521: Ну так ты опровергни меня фактами, балбес? ))

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