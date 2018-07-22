Украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии и стал абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. Бой прошел в московском спорткомплексе «Олимпийский». Решение судей было единогласным. Теперь украинец объединил у себя пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC, а также получил Кубок Мохаммеда Али и призовые в размере 10 миллионов долларов.

Ранее в рамках боксерского вечера бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Федор Чудинов раздельным решением судей одолел Наджиба Мохаммеди из Франции. Победа позволила россиянину сохранить пояс интерконтиненального чемпиона по версии WBA. Судейское решение было встречено свистом болельщиков, французский боксер также не согласился с вердиктом арбитров.