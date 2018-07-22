Популярного американского актера Энтони Андерсона обвинили в нападении на женщину. Начато расследование
Начато расследование. Об этом сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса. Сам актер категорически отверг обвинения. «К сожалению, кто угодно может направить в полицию заявление вне зависимости от того, правдиво оно или нет», — сказал телекомпании представитель актера. По его словам, власти не связывались с Энтони или его представителями по этому поводу.
47-летний комедийный исполнитель снялся в более чем 80 фильмах и телесериалах. Наиболее известные из них — «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения», «Очень страшное кино 3», «Отступники», «Трансформеры» и сериал «Черная комедия». Последняя роль принесла актеру две номинации на американскую премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ.
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