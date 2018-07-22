"Сирийское государственное агентство SANA обвинило коалицию во главе с США в нанесении авиаударов по мирным жителям"

По данным агентства, атака совершена в окрестностях города Бу-Кемаль. Есть погибшие и раненые. Как отмечается, под удар попали жители, которые убегали из города Эс-Суса. Данный город находится под контролем террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.