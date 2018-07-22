Сирийское государственное агентство SANA обвинило коалицию во главе с США в нанесении авиаударов по мирным жителям
По данным агентства, атака совершена в окрестностях города Бу-Кемаль. Есть погибшие и раненые. Как отмечается, под удар попали жители, которые убегали из города Эс-Суса. Данный город находится под контролем террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Комментарии3
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prade 22 июля 2018 | 02:38
"Сирийское государственное агентство SANA обвинило коалицию во главе с США в нанесении авиаударов по мирным жителям"
Американцам запрещено наносить удары по мирным жителям в Сирии. Разрешение есть только у России. Только России вправе "законно" бомбить сирийцев.
pmasel 22 июля 2018 | 02:45
prade: Сдается мне, что где-то Асад применил или собирается применить Какое-нибудь ОВ. Решил играть на опережение.
salut__521 22 июля 2018 | 02:49
Обычная асадовская практика - уничтожение своего непокорного быдла российскими авиасредствами под видом американских атак. Пошлятина, скукота...