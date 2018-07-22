Пожар произошел в жилой многоэтажке на юге Москвы
Горела квартира на последнем этаже 17-этажного дома в Гурьевском проезде. Площадь пожара составила около 30 кв. метров. Спасены два человека. Есть пострадавшие, сообщает столичный главк МЧС. Около часа ночи пожар был ликвидирован. Количество и состояние пострадавших не уточняется.
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