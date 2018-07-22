СК не подтвердил информацию о задержании первого подозреваемого по делу о пытках в ярославской колонии

Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании первого подозреваемого по делу о пытках в ярославской колонии. «По состоянию на 23:00 мск задержанных по данному делу нет, продолжается проверка», — цитирует «Лента.ру» сообщение ведомства.

Ранее в правозащитном фонде «Общественный вердикт» сообщили «Эху» со ссылкой на источники, что по крайней мере одного из подозреваемых – сотрудника ФСИН Максима Яблокова — заметили выходящим из колонии в наручниках. В четверг «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии №1 Ярославской области жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.