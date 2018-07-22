Австрия оказалась страной с самым дорогим гражданством
Его иностранец может приобрести, инвестировав в экономику около 24 миллионов долларов. Агентство Bloomberg составило рейтинг государств, которые позволяют получить свой паспорт за определенную сумму. На втором месте в этом списке со значительным разрывом оказался Кипр. Стать гражданином этой страны может инвестор, вложивший в экономику острова более 2 миллионов долларов. Третье место занимает Мальта —1 миллион. Дешевле всего обойдется гражданство в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барабуде — 100 тысяч долларов.
Комментарии1
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danko1 22 июля 2018 | 01:20
Самое дешевое российское гражданство.
Мало того, что платить не надо, так за то, что приезжают, еще квартиры люкс дают.