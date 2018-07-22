В Германии в результате ДТП с участием 10 автомобилей погибли четыре человека
В Германии в результате ДТП с участием 10 автомобилей погибли четыре человека, еще столько же пострадали. По данным Bild, авария произошла на шоссе между коммуной Ахорн и городом Боксберг. Все пострадавшие были госпитализированы с месте аварии с помощью вертолета. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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