В Германии в результате ДТП с участием 10 автомобилей погибли четыре человека, еще столько же пострадали. По данным Bild, авария произошла на шоссе между коммуной Ахорн и городом Боксберг. Все пострадавшие были госпитализированы с месте аварии с помощью вертолета. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.