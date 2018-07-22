МВФ раскритиковал экономическую политику Дональда Трампа
Начатая Вашингтоном торговая война может серьезно повлиять на темпы роста мировой экономики, заявила в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе директор-распорядитель организации Кристин Лагард. По ее словам, пошлины и тарифы, вводимые Соединенными Штатами, «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5 процента», передает Рейтер.
Комментарии2
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agamasat 22 июля 2018 | 01:30
В том то и дело. А в политическом смысле политика Трампа может привести к разрушению вообще всех основ, на которых был построен послевоенный мир, ослаблению многих государств и активизации бандитствующей морали. Россия уже сделала несколько шагов в этом направлении. Вот зачем нам всем это нужно - надо искать ответ в кремле, ибо они точно знают.)
zemljanka 22 июля 2018 | 01:40
то ли еще будет...(с)