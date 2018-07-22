МВФ раскритиковал экономическую политику Дональда Трампа

Начатая Вашингтоном торговая война может серьезно повлиять на темпы роста мировой экономики, заявила в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе директор-распорядитель организации Кристин Лагард. По ее словам, пошлины и тарифы, вводимые Соединенными Штатами, «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5 процента», передает Рейтер.