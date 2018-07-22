Власти Эквадора и Великобритании близки к завершению переговоров о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора и Великобритании близки к завершению переговоров об условиях выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает основатель сайта The Intercept Гленн Гринуолд со ссылкой на источники, близкие к МИДу и администрации президента южно-американской страны. По его данным, в ближайшее время Ассанжа могут вынудить покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Ранее о возможной выдаче Ассанжа Лондону сообщила «Эху» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники. О переговорах также писала газета The Times.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за опасений выдачи США.
Комментарии1
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honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 01:27
Ну что, пацаки, у ваших бояр один шанс: сделать так, чтобы между эквадорским посольством и британскими наручниками с Ассанджем случилось что-то похожее на случаи с Литвиненко или Скрипалём.
А иначе вы получите ещё одну мегабомбу, если запоёт ещё и этот, бгг.