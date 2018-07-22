Власти Эквадора и Великобритании близки к завершению переговоров о выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора и Великобритании близки к завершению переговоров об условиях выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает основатель сайта The Intercept Гленн Гринуолд со ссылкой на источники, близкие к МИДу и администрации президента южно-американской страны. По его данным, в ближайшее время Ассанжа могут вынудить покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Ранее о возможной выдаче Ассанжа Лондону сообщила «Эху» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники. О переговорах также писала газета The Times.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году из-за опасений выдачи США.