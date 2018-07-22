В СК не подтверждают информацию о задержаниях по делу о пытках в ярославской колонии
В Ярославской области начались аресты участников пыток заключенных. В фонде «Общественный вердикт» сообщили «Эху» со ссылкой на источники, что, по крайней мере, одного сотрудника исправительного учреждения – Максима Яблокова – вывели из колонии в наручниках. По данным фонда, он был одним из 18 человек, которые избивали заключенного Евгения Макарова. Видео издевательств опубликовала ранее «Новая газета». С помощью бывших заключенных юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек. После публикации ролика Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Между тем, пока в СК информацию о задержаниях по делу не подтверждают, передает Лента.ру. В ведомстве сообщили, что проверка продолжается.
Комментарии7
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agamasat 22 июля 2018 | 01:21
Отпустили уже за неимением состава преступления?)
serge_moro 22 июля 2018 | 01:34
agamasat: Они все одним миром мазаны. Что СК , что ИК с этими садистами, что администрация президента, включая лично его
nebudbydlom 22 июля 2018 | 01:40
agamasat: Отпустили да еще и наградили почетными грамотами. Сейчас головы ломают: кого медалькой наградить?
ed10075 22 июля 2018 | 01:24
Пришло время собирать камни, господа садисты-вертухаи.
apontiy 22 июля 2018 | 01:25
Что такое СК РФ? Это лжецы и взяточники, как ДУРМАНОВ!
gwon 22 июля 2018 | 01:28
Между тем, пока в СК информацию о задержаниях по делу не подтверждают,
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Ну вряд ли ко сомневался бы - контора-то одна.
agamasat 22 июля 2018 | 01:34
gwon: да, вертикаль одна и они своих не сдадут, ибо на том и кормятся подноки. А кто против - они еще развяжут и ядерную войну за право доить свою вотчину.
salut__521 22 июля 2018 | 01:44
Следственная гестаповская клешня колониальную гестаповскую клешню моет...