В СК не подтверждают информацию о задержаниях по делу о пытках в ярославской колонии

В Ярославской области начались аресты участников пыток заключенных. В фонде «Общественный вердикт» сообщили «Эху» со ссылкой на источники, что, по крайней мере, одного сотрудника исправительного учреждения – Максима Яблокова – вывели из колонии в наручниках. По данным фонда, он был одним из 18 человек, которые избивали заключенного Евгения Макарова. Видео издевательств опубликовала ранее «Новая газета». С помощью бывших заключенных юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек. После публикации ролика Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Между тем, пока в СК информацию о задержаниях по делу не подтверждают, передает Лента.ру. В ведомстве сообщили, что проверка продолжается.