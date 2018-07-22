В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии Максим Яблоков, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Подробности рассказала «Эху Москвы» директор Фонда Наталья Таубина.

СК возбудил уголовное дело после публикации видеозаписи пыток Макарова. Но о задержании сотрудников колонии официально пока не сообщалось.

«Общественный вердикт» пишет, что в издевательствах над Макаровым участвовали 18 человек. С помощью бывших заключенных колонии юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек.

Между тем, МБХ-Медиа выяснила подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии. Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу. Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело. На своей странице ВКонтакте следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью «нарушай закон подлости – помогай людям». Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.

На вопрос корреспондента МБХ-Медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил и заблокировал сообщения.