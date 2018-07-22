Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за попыток США добиться прекращения закупок своей нефти другими странами

Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за попыток США добиться прекращения закупок иранской нефти другими странами. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента Хасана Роухани заблокировать поставки нефти.

Блокировка Ормузского пролива может резко повысить цены на нефть и привести к военному конфликту в регионе, — сказал «Эху Москвы» руководитель аналитического управления Фонд национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

По словам Пасечника, это единственный выход для Ирана в условиях американской провокации.