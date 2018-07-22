Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за попыток США добиться прекращения закупок своей нефти другими странами
Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за попыток США добиться прекращения закупок иранской нефти другими странами. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента Хасана Роухани заблокировать поставки нефти.
Блокировка Ормузского пролива может резко повысить цены на нефть и привести к военному конфликту в регионе, — сказал «Эху Москвы» руководитель аналитического управления Фонд национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
По словам Пасечника, это единственный выход для Ирана в условиях американской провокации.
Комментарии9
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fresh_breeze 22 июля 2018 | 00:32
И тогда разблокировать тот пролив припрутся американские авианосцы, а Трампу за то разблокирование присудят Нобелевскую премию мира.
Ну, а то, в связи с чем возникла необходимость в вооружённом конфликте, во внимание, понятное дело, приниматься не будет.
PS:
Если до Трампа Иран и мог подумать: "может, ну её на фик ту ядерную программу, если и так можно жить?", - то с Трампом у Тегерана наверняка отпали все сомнения на этот счёт.
gordy 22 июля 2018 | 00:46
Тогда кирдык Ирану?
fresh_breeze 22 июля 2018 | 01:01
gordy:
Так сразу и не скажешь.
Когда иранцы захватили американское посольство, кирдык той стране не пришёл. Не факт, что он придёт, если они заблокируют пролив.
А может, наши американские друзья поймут, что погорячились и что затевать ещё один военный конфликт в дополнение к тем, в которых они уже участвуют, им ни к чему. Европа американцев в этом вопросе уж точно не поддержит.
mikhail_spb_ 22 июля 2018 | 00:34
Похоже, иранский режим нарывается на неприятности.
Ведь американцы отпиндосят их так, что мало не покажется.
xutinpuy 22 июля 2018 | 00:55
mikhail_spb_: эти ссыкливые пожиратели виски могут только с папуасами да дикарями эффективно воевать.
А Иран - серьёзная страна с серьёзной армией. Они ракеты в космос запускают, чтоб вы знали.
А если пиндосы применят ЯО - то ответка пойдёт уже от других ядерных держав. Тогда настанет хаос и конец.
crush_test_driver 22 июля 2018 | 01:04
xutinpuy: Кетайцы впрягутся по-любому! Может, что и ДО применения ЯО. По крайней мере на уровне экономической войны. Да еще и наши русские... мы конечно в этой ситуации будем жеппой вилять до последнего, но если вдруг придется... Пиндосам мало не будет, если вздумают кольтом помахать. Да они это понимают и засцут
xutinpuy 22 июля 2018 | 01:05
crush_test_driver: классная у тебя ава, бро! ))
olenenok_zed 22 июля 2018 | 00:42
По словам Пасечника, это единственный выход для Ирана в условиях американской провокации. (с)
если это единственный выход, то я вижу русских олененков шепчущих этот "единственный" выход
edward_sakash 22 июля 2018 | 01:32
эта попытка очень плохо закончится для Ирана, особенно если иранские аятоллы всерьёз разозлят американцев.
Видимо забыли они, как закончил Каддафи, угрожая Америке.