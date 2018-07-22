В Стерлитамаке депутаты Единой России устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии
Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.
Необходимо ограждать детей от участия в партийной политике, — сказал ранее «Эху Москвы» первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин.
Смолин напомнил, что также по закону запрещено использование детей во время избирательной кампании.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 22 июля 2018 | 00:31
Готовят детсадовцев к вступлению в ПЖиВюгенд?
danko1 22 июля 2018 | 00:38
mikhail_spb_: Даже не боятся признать, что только дети жуликов и воров имеют будущее в России, той, что Путин.
Умным и честным в ней места нет.
korikov 22 июля 2018 | 00:39
Особенно забавно эта новость звучит на фоне оппозиционных протестов куда шайка Навального активно привлекает детей.
Вот господа пропагандисты, дети в уличных политических протестах Навального подвергаются опасности. Но это нормально, да?
Ну сфотографировались с символикой политической партии и что?
Что в этом плохого?
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 00:44
korikov: славная путинская смена растет! Есть кому передать будет богатое наследие могучих идей Единой России и любимого Президента дорогого Владимира Владимировича
korikov 22 июля 2018 | 01:02
vlastimil_popogrebski:
Я пишу о циничном лицемерии. Тут даже сфотографироваться нельзя, потому что символика партии ЕР, а там можно на протесты и уличные беспорядки.
Вот ответьте, что менее опасное для ребенка: фотографирование с символикой партии или уличные беспорядкии последующий разгон АМОНом?
polikarpich 22 июля 2018 | 01:19
korikov: Как знать, как знать...
Вы вот, смотрю, начисто отрицаете оппозицию? Считаете, что такого и быть-то не должно и где-то там, на троне, должен сидеть маразматичный старичок? Сидеть до своей естественной кончины? Без всякой надежды на какие-то положительные сдвиги и перемены?
А молодёжь так не считает. И, естественно, она будет именно там, в оппозиции. Сама. Никто их туда не тащит принудительно.
По крайней мере, в то время, когда мне было 16 и я уже получил паспорт, я бы так и действовал. И никто бы меня не остановил.
salut__521 22 июля 2018 | 01:29
Откуда детишки? -Из рейха, вестимо. Нацлидер, слышь, брешет, а деток в "Едро"...