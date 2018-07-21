Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» увезли из СИЗО в неизвестном направлении
Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова увезли из СИЗО в Ленинградской области в неизвестном направлении. Об этом «Медиазоне» сообщила член ОНК Петербурга Яна Теплицкая. Ранее сообщалось, что Бояршинова и Филинкова собирались этапировать в Пензу для проведения следственных действий, а Филинков рассказывал, что один из пытавших его сотрудников ФСБ угрожал, что, если молодой человек не даст признательные показания, «его отправят в другой регион в машине со спецами».
Комментарии13
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olegleon 21 июля 2018 | 23:10
так это же их в Сибирь на рудники повзли
patrikk_1 21 июля 2018 | 23:22
Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» увезли из СИЗО в неизвестном направлении...
Наверное в Цхинвал этапировали, в какую-нибудь местную тюрьму, будут там этих проституток допрашивать с помощью старых методов контрразведки.
polikarpich 21 июля 2018 | 23:26
patrikk_1: Тебя так и допрашивали? Поделись подробностями.
shplint_05 21 июля 2018 | 23:54
Намекают, что увезли на кладбище и похоронили живыми.
danko1 21 июля 2018 | 23:13
Весь их терроризм заключался в том, что выступали против беззакония и грабежа России.
А устав и заговоры, выдумки о провокациях -дело внедренных туда сотрудников ФСБ.
Сами создали "террористическую организацию", сами и раскрыли и дело ведут.
olegleon 21 июля 2018 | 23:16
danko1: 100 лет назад одни тоже выступали против беззакония и грабежа. а потом был 37 год.
и чем одни грабители лучше других? почему нельзя грабителей заменить нормальными?
polikarpich 21 июля 2018 | 23:19
olegleon: И как это делается, интересно?
olegleon 21 июля 2018 | 23:26
polikarpich: может быть просто не заменять одних воров другими, а начать обращать внимание на тех, кто не ворует.
polikarpich 21 июля 2018 | 23:35
olegleon: Всё равно неясно. Кому обращать внимание?
И те, кто не ворует, на глаза не лезут, в "ящике" их нет и реальной власти они не имеют.
Система должна сама их отсеивать в какой-то степени хотя бы. А при какой-либо тоталитарной власти - это дохлый номер. Всегда будет права партия власти и никаким другим путём, кроме силового механического её не сковырнуть.
Политическая конкуренция - залог успеха. Правящая элита никогда не должна расслабляться и всегда находиться под шквалом критики.
anemon 21 июля 2018 | 23:49
olegleon: Что ли ты не воруешь, пригожинский?
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 23:35
Чекисты и вертухаи образуют своё государство внутри России.
И живут по своим понятиям, не соблюдая российские законы.
tuman13 21 июля 2018 | 23:50
Ужас ужасный, кошмар кошмарный: ФСБ не отчиталась перед "Эхом" и правозащитниками куда повезут террористов.
polikarpich 21 июля 2018 | 23:58
tuman13: А должны были бы. Завтра вот возьмут и увезут tumanа13-го в туманные дали и где его потом искать?