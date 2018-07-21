В Ярославской области задержан сотрудник колонии, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного...

В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии Максим Яблоков, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

СК возбудил уголовное дело после публикации видеозаписи пыток Макарова. Но о задержании сотрудников колонии официально пока не сообщалось.

«Общественный вердикт» пишет, что в издевательствах над Макаровым участвовали 18 человек. С помощью бывших заключенных колонии юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек.

В ОНК Ярославской области знали о пытках в колонии, но молчали. Об этом местному интернет-изданию «7x7» рассказал бывший член Общественной наблюдательной комиссии по Ярославской области Нур-Эл Хасиев. «В прошлом году нам заключенные многое рассказывали. О том, как куски мяса торчали у человека после часа в комнате для воспитательных занятий. Я был в шоке. Я в общественной палате пытался этот вопрос вынести, но нам сказали, что не надо шум поднимать. Откровенно говоря, я смалодушничал и подчинился», – признался Хасиев.

Новый председатель ярославской ОНК Олег Кудрявцев. Сказал, что никаких жалоб от Макарова он не получал. А бывший заключенный ярославской колонии номер 1 и свидетель издевательств над Макаровым Руслан Вахапов рассказал, что многие заключенные не доверяют членам ОНК, которые раньше работали в силовых структурах.