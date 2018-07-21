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23:00, 21 июля 2018

В Ярославской области задержан сотрудник колонии, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного

В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии Максим Яблоков, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».
СК возбудил уголовное дело после публикации видеозаписи пыток Макарова. Но о задержании сотрудников колонии официально пока не сообщалось.

«Общественный вердикт» пишет, что в издевательствах над Макаровым участвовали 18 человек. С помощью бывших заключенных колонии юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек.

В ОНК Ярославской области знали о пытках в колонии, но молчали. Об этом местному интернет-изданию «7x7» рассказал бывший член Общественной наблюдательной комиссии по Ярославской области Нур-Эл Хасиев. «В прошлом году нам заключенные многое рассказывали. О том, как куски мяса торчали у человека после часа в комнате для воспитательных занятий. Я был в шоке. Я в общественной палате пытался этот вопрос вынести, но нам сказали, что не надо шум поднимать. Откровенно говоря, я смалодушничал и подчинился», – признался Хасиев.

Новый председатель ярославской ОНК Олег Кудрявцев. Сказал, что никаких жалоб от Макарова он не получал. А бывший заключенный ярославской колонии номер 1 и свидетель издевательств над Макаровым Руслан Вахапов рассказал, что многие заключенные не доверяют членам ОНК, которые раньше работали в силовых структурах.

Комментарии

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romashka__ 21 июля 2018 | 23:10

Нелюди.

patrikk_1 21 июля 2018 | 23:18

В Ярославской области задержан сотрудник колонии, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного...

С пытками надо беспощадно бороться, но как бы то ни было, "Новая газета" - русофобское мудачьё.

polikarpich 21 июля 2018 | 23:28

patrikk_1: Ты что-нибудь когда-нибудь сможешь, интересно, умное или хотя бы связное и со смыслом изречь?

stalin_vsegda_zhiv 21 июля 2018 | 23:37

Почему-то из целой толпы задержали только одного. Не того ли, который это видео снимал?

ivfn 21 июля 2018 | 23:42

patrikk_1:
По версии сотрудников колонии, заключенный отказывался выйти из камеры, а затем начал призывать других к неповиновению и нанес сам себе порезы гвоздем.

Один из присутствующих спрашивает заключенного, зачем он называл его «псиной рыжей»
Во первых. За что это фрукт в темнице оказался? То есть за что сидит. Может пидофил какой или белье с веревки снял
Во вторых ,как он вообще в карцер попал.
В третьих . Он обязан!!!!!!!!!!!!!!! выйти из камеры на проверку
Не такие рыси выходят и помалкивают.
В третьих ,Кто ему дал право оскорблять ?
В четвертых. Гвоздиком зачем поцарапался?И где он его взял? ( кстати вот для этого ты должен!!!,обязан!!!!! выйти из камеры ,для личного досмотра и шмона в камере)
В четвертых . Самая большая ошибка это призыв к другим.

clandestino 22 июля 2018 | 00:05

patrikk_1: А как бы ты об этом узнал если бы не НГ? Не из киселёвской же русолюбской программы и не из лахтинского бюллетеня.

boldu1n 21 июля 2018 | 23:35

romashka__: Нелюди когда пытают в России. Люди когда пытают вна Украине. САВЧЕНКО FREE....

vlastimil_popogrebski 21 июля 2018 | 23:10

Нельзя разбрасываться такими ценными кадрами. Кто грядущие политические процессы будет обслуживать?

mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 23:32


Нужно отдать этих 18 садистов на три дня другим садистам из другой колонии.
Пусть испробуют на себе.
Потом тех соответственно отдать другим.
И так далее.
А затем всем впаять хороший срок.

eyjafjallajoekull 21 июля 2018 | 23:35

Я правильно понимаю, что если Совок поддерживает пытки и убийства своих соотечественников-он русофил? Ну то есть от обратного-если "Новая газета" пишет о пытках и убийствах невинных людей-она русофобское издание?

ivfn 21 июля 2018 | 23:49

eyjafjallajoekull:
"Новая газета" иностранный агент
Вслед за доказательствами спонсирования «Дождя» и «РБК» со стороны Великобритании и США, выяснилось, что и «Новая Газета»  охотно брала денежки у правительства Нидерландов. Вероятно, именно поэтому в статьях авторов этой газеты прослеживается явная антиправительственная, а иногда и откровенно антироссийская линия.

Сегодня в полночь в газете «Известия» вышел материал, посвященный финансированию либеральной «Новой Газеты» со стороны правительства Нидерландов. Господдержка, оказываемая королевством, нашла свое подтверждение в отчете на официальном сайте исполнительной власти государства. Однако на момент написания этой статьи отчет уже был недоступен для просмотра и скачивания....
Источник: https://politpuzzle.ru/2825-novaya-gazeta-inostrannyj-agent/

testmeter 22 июля 2018 | 00:00

ivfn: Ну ты то деньги вообще у бандита Пригожина берешь. Русофил, наверное?

ivfn 22 июля 2018 | 00:10

testmeter:
Мужик ты что говна наелся?

polikarpich 22 июля 2018 | 00:05

ivfn: Да хоть аборигенами Папуа-Новой Гвинеи спонсируется. Факты имеют место быть? Имеют. Даже видеозапись есть.
Вывести на чистую воду садистов и обнародовать то, что творят в колониях с гражданами - это антироссийская линия? Я такую извращённую логику не понимаю.

ivfn 22 июля 2018 | 00:13

polikarpich:
А что там делают? Лелик -младшенький не жаловался.
«В 12 часов 50 минут он [Зыбин], Соколов В.В. и Морозов А.В. подошли к камере ШИЗО №6 и потребовали от осужденного Макарова Е.А. выйти из камеры. Осужденный Макаров Е.А. ответил категорическим отказом, тем самым нарушил пункт 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Но как-то все же сотрудникам удалось уговорить Макарова выйти из камеры, чтобы пройти воспитательную беседу в кабинете оперуполномоченного Мамояна Сипана Рустамовича. При этом «по пути следования к кабинету оперативного работника осужденный Макаров Е.А. пытался голосом призвать других осужденных, содержащихся в соседних камерах, к оказанию неповиновений сотрудникам администрации, чем нарушил пункт 186 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». А потом, улучив момент, достал изо рта гвоздь и «попытался нанести вред себе в виде порезов в области шеи». Зная за Макаровым склонность к суициду, сотрудники применили к нему боевой прием, заломив руки за спину, и надели на него наручники.
ИТД и ИТД и ИТД и ИТД

testmeter 21 июля 2018 | 23:58

Типичный "русский мир"

piter_ug 22 июля 2018 | 00:00

путинский электорат.

jetsam 22 июля 2018 | 00:00

@ в издевательствах над Макаровым участвовали 18 человек@
@В ОНК Ярославской области знали о пытках в колонии, но молчали@
@ не надо шум поднимать. Откровенно говоря, я смалодушничал и подчинился», – признался Хасиев.@

18 участвовало (т.е. активно). а сколько рядом стояло и смотрело?
а сколько знало? а сколько знало, что срывают?
а сколько работает - причем в самой колонии и _на_ колонию - сколько
составляет круг "кормления"?

вот когда подсчитают - поймут, что там колония кормит полгородка рядом
и целую лестницу "в небо" генералов и прочих клопов минестерств
- тронь и - как на автовазе - толпы голодных зомби закусают же....
и как это разгребать? :) как лечат тифозные бараки? - вот то-то и оно,
такой радикализм только в 1917 году бывал :)

clandestino 22 июля 2018 | 00:07

Америка это прошла 70 лет назад. Для любопытствующих "Побег из Шоушенка."

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