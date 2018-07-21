Сегодня во многих российских городах пройдут мероприятия, посвященные Дню бокса, который с этого года приобрел международный статус.

По традиции, программу открывают памятные мероприятия, связанные с местами боевой славы. В Москве организаторы возложат цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. После этого все желающие смогут посмотреть на мастеров бокса и принять участие в открытых массовых тренировках, которые они проведут. На Красной площади публику ожидает массовые показательные выступления тульских десантников. Более 300 человек проведут флеш-моб Живой флаг, который как ожидается, будет зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Затем непосредственно на Красной площади состоится матчевая встреча сборных России и Германии, за которой последует концерт с участием Монеточки, Полины Гагариной, Йеромонаха Фотия, Кубанского казачьбего хора и других исполнителей.

Матч между сборными России и Германии покажет телеканал Матч ТВ, начиная с 19 часов 30 минут.