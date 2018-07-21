В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосьемку детей с символикой партии
Она была проведена в рамках патриотического проекта «Наши дети – будущее России».
Участниками проекта правящей партии стали воспитанники детского сада №5. На кадрах, размещенных башкирским отделением «Единой России» в соцсетях, видно, что сначала дети танцуют, а затем стоят на общей фотографии с пакетами с символикой партии. Вместе с ними подарки держат и воспитатели детского сада. Сообщение о проведенном проекте, получившем название «Наши дети – будущее России», размещено на официальном сайте башкирских единороссов. Там указано, что целью мероприятия стало создание условий для воспитания патриотических чувств детей как основы их любви к Отечеству. Учащимся детсада представители «Единой России» показали соответствующие видеоролики и дали послушать гимн России. Также они устроили выставку рисунков и плакатов на тему «Мы – будущее России», говорится в отчете башкирского отделения правящей партии.
Руководство детского сада N5 в Стерлитамаке в Башкирии объяснило появление фотографий воспитанников с символикой «Единой России» своим тесным сотрудничеством с партией. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ио заведующего детского сада N5 Ольга Морозова. Она уточнила, что фотосъемка проходила в рамках совместного проекта под названием «Наши дети – будущее России». «Мы проводим такие мероприятия только с «Единой Россией», потому что у нас многие люди в коллективе являются сторонниками и непосредственно членами этой партии», — отметила Морозова.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин считает недопустимым привлечение детей к «партийной политике». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Если мероприятие политическое, то вовлечение детей в политику по закону противопоказано. Во всяком случае, нужно было спросить согласие родителей. Если же мероприятие педагогическое, в рамках патриотического воспитания, то это вопрос трактовки. В любом случае, я считаю, что лучше детей к партийной политике не привлекать до тех пор, пока они не могут сделать самостоятельный выбор», — сказал Смолин. Депутат также напомнил, что по закону использовать детей во время избирательной кампании запрещено.
Российские власти ранее не раз высказывались против вовлечения детей в политические акции. В частности, это касалось их участия в митингах оппозиционера Алексея Навального.
Комментарии17
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olegleon 21 июля 2018 | 22:08
рехнулись совсем.
ura_123 21 июля 2018 | 22:21
olegleon: Этож твои,а ты на них бочку катишь,хотя только что ж... тельник за них рвал. Доходить стало что до пенсии ещё пятилёточку поработать придётся?
olegleon 21 июля 2018 | 22:28
ura_123: ты такой же чудак на другую букву, как и эта и.о. детсада.
хотя тут нет ничего удивительного
neon001 21 июля 2018 | 22:34
olegleon: ты уж определись. эти дети часть того, чем ты восхищаешься, когда хвалишь деятельность власти или нет. а то ведь так не бывает, что собакин-мцк хорошо, а дети с плакатами ер - плохо. или лукавишь.
olegleon 21 июля 2018 | 22:37
neon001: чудилка, когда это я говорил, что собакин это хорошо?
neon001 21 июля 2018 | 22:38
olegleon: да ты хвалишь власть
olegleon 21 июля 2018 | 22:41
neon001: ну ты же не трепло, а тут все сообщения сохраняются и ты приведёшь сейчас пример того, когда я хвалил власть.
patrikk_1 21 июля 2018 | 22:21
В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосьемку детей с символикой партии...
Пусть уж дети будут с "Единой Россией", чем будут выходить на госдеповские митинги с "навальными", "шендеровичами", "ходорковскими"...
olegleon 21 июля 2018 | 22:30
patrikk_1: детей вообще нельзя тащить в политику до совершеннолетия. вообще! никому.
просто потому, что это дети.
ura_123 21 июля 2018 | 22:10
Детки маленькие и не понимают что едирасты им приготовили работу до 65 лет,как минимум...
shlevet 21 июля 2018 | 22:14
ura_123: Зато они понимают, что за присядку Лёха им ссудит аж по 10000 евро =)):-)
ura_123 21 июля 2018 | 22:18
shlevet: И о чем это ты,неуважаемое?
amrigo 21 июля 2018 | 22:11
Рожать в таком фашизме детей - себя не уважать.
shlevet 21 июля 2018 | 22:16
amrigo: //Рожать в таком фашизме детей - себя не уважать.//
Так не рожай, "уважаемый"
neon001 21 июля 2018 | 22:42
shlevet: уже не спад пошло. вряд ли, конечно, по идейным соображениям. просто жрать не на что стало.
serjo1977 21 июля 2018 | 22:23
Это и есть педофилия. В её чистом, "эталонном" значении.
milenacotliar 21 июля 2018 | 22:41
Немцову в ноябре-декабре 2014 сделали рак головы за девочку в ярославском агитаторском видеоролике за сохранение выборов мэра.