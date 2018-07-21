В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосьемку детей с символикой партии...

Она была проведена в рамках патриотического проекта «Наши дети – будущее России».

Участниками проекта правящей партии стали воспитанники детского сада №5. На кадрах, размещенных башкирским отделением «Единой России» в соцсетях, видно, что сначала дети танцуют, а затем стоят на общей фотографии с пакетами с символикой партии. Вместе с ними подарки держат и воспитатели детского сада. Сообщение о проведенном проекте, получившем название «Наши дети – будущее России», размещено на официальном сайте башкирских единороссов. Там указано, что целью мероприятия стало создание условий для воспитания патриотических чувств детей как основы их любви к Отечеству. Учащимся детсада представители «Единой России» показали соответствующие видеоролики и дали послушать гимн России. Также они устроили выставку рисунков и плакатов на тему «Мы – будущее России», говорится в отчете башкирского отделения правящей партии.

Руководство детского сада N5 в Стерлитамаке в Башкирии объяснило появление фотографий воспитанников с символикой «Единой России» своим тесным сотрудничеством с партией. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ио заведующего детского сада N5 Ольга Морозова. Она уточнила, что фотосъемка проходила в рамках совместного проекта под названием «Наши дети – будущее России». «Мы проводим такие мероприятия только с «Единой Россией», потому что у нас многие люди в коллективе являются сторонниками и непосредственно членами этой партии», — отметила Морозова.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин считает недопустимым привлечение детей к «партийной политике». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Если мероприятие политическое, то вовлечение детей в политику по закону противопоказано. Во всяком случае, нужно было спросить согласие родителей. Если же мероприятие педагогическое, в рамках патриотического воспитания, то это вопрос трактовки. В любом случае, я считаю, что лучше детей к партийной политике не привлекать до тех пор, пока они не могут сделать самостоятельный выбор», — сказал Смолин. Депутат также напомнил, что по закону использовать детей во время избирательной кампании запрещено.

Российские власти ранее не раз высказывались против вовлечения детей в политические акции. В частности, это касалось их участия в митингах оппозиционера Алексея Навального.