В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии Максим Яблоков
В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии Максим Яблоков, который, по данным правозащитников, участвовал в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт». Пока речь идет только о сотруднике отдела безопасности Максиме Яблокове, — рассказала «Эху» директор Фонда Наталья Таубина.
СК возбудил уголовное дело после публикации видеозаписи пыток Макарова. Но о задержании сотрудников колонии официально пока не сообщалось.
«Общественный вердикт» пишет, что в издевательствах над Макаровым участвовали 18 человек. С помощью бывших заключенных колонии юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек.
Между тем МБХ медиа выяснила подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии. Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу. Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело. На своей странице ВКонтакте следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью «нарушай закон подлости – помогай людям». Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.
На вопрос корреспондента МБХ медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил и заблокировал сообщения.
Комментарии16
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neyexo 21 июля 2018 | 21:54
Он и учинил все по собственной инициативе, а начальство не причем
Вот увидите.
andrey_nik0laev 21 июля 2018 | 21:55
neyexo:
Пардон, а разве Максим Яблоков не начальник колонии? Нет? Но ведь это же абсурд!
danko1 21 июля 2018 | 22:09
andrey_nik0laev: Когда уголовное дело возбуждалось в прошлый раз, то все вертухаи-садисты отказались в том, что избивали.
По их словам заключенный сам себя избивал и колотился об стену.
Но после опубликования видеозаписи издевательств, уголовное дело опять возбудили.
Но такие уголовные дела можно практически во всех колониях и СИЗО возбуждать, где до смерти избивают заключенных, выдавая свидетельство о смерти от сердечной недостаточности. А на телах умерших места живого не было.
danko_viola 21 июля 2018 | 22:12
danko1: старуха данко1 спец по уголовным делам. Из маями. Не сотрись.
mogelan 21 июля 2018 | 22:12
andrey_nik0laev: это внуки сталинских вертухаев.половину страны таких.дурные гены.зато орут "Диды ваевале" .С кем воевали ?С политическими на Колыме ?Дибилы ...ля
danko_viola 21 июля 2018 | 22:18
mogelan: твой дид, хохлотролль, воевал с дидым бабки данко1 в схронах.
akademik_ugarov_56 21 июля 2018 | 22:08
Максим, держись, мы тебя вытащим!
Оболгали честного человека, мерзавцы. Не позволим!
zztop1960 21 июля 2018 | 22:28
neyexo: Солдаты сами начали наступление на фашистские позиции , сами открыли артиллерийский огонь и задействовали авиацию , пока командованием фронтом спало и понятия не имело о самодеятельности подчинённых
kir_pich_101 21 июля 2018 | 21:55
Они повсюду, они среди нас,
Стальной петлёй затянется круг знакомых,
Их выдаёт выражение глаз,
Живой снаружи, а в области сердца сломан.
На "пьяной" кухне у общих друзей ,
Случайная встреча — разговор по душам,
Удары в грудь: "Я такой же как все!":
Мне просто надо семью содержать.
Да ты чего, братишка, я свой,
Такая просто работа, но настанет момент,
На мирном митинге встретишь его
И в нём заговорит "Мент"!
Они никогда не поймут, как можно любить кого-нибудь, кроме себя,
Как можно жить ради других, а не ради себя.
Жить ради себя!
Кто попроворнее, пилит бюджет,
По дну кормушки свирепо скребёт руками?
Администрация города "Ж":
Живой снаружи, а в области сердца — камень.
Стол, водка, гроб, поминки страны,
Как из корыта, он жрёт её труп,
Ему не ведомо чувство вины,
Он, после, пьяный сядет за руль.
На красный, насмерть трёх человек
И ему не страшно, ведь в нужный момент
Он позвонит, скажет: "Папа, привет,
Отмажь меня, ведь ты "Мент".
Система — жить ради себя
kir_pich_101 21 июля 2018 | 21:57
kir_pich_101:Текст песни группы Порнофильмы.
aallttoo 21 июля 2018 | 21:57
Пожурят и погрозят пальчиком в лучшем случае
akademik_ugarov_56 21 июля 2018 | 22:14
Как стало известно, Максима Яблокова пытали перед тем как задержать. Негодяи! Куда смотрят правозащитники?
zurich_106 21 июля 2018 | 22:28
akademik_ugarov_56: докукарекаешься, не зарекайся
ihtamnet 21 июля 2018 | 21:59
Вот теперь он попляшет, точно пальчиком погрозят, влепят строгий выговор и лишат премии. Будет знать как пытать людей...
koshkaedu 21 июля 2018 | 22:06
Я бы поседел (если бы не был седой).
croaker 21 июля 2018 | 22:11
Всё просто. Ему предложат взять всё на себя,пообещав условный срок или небольшой реальный с досрочным освобождением и помощь семье. Не согласится - убедительно пригрозят. Ничего нового.