Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы

Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы из-за того, что он не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов. Дмитрий Гудков теперь планирует обращаться в Верховный и Конституционный суды, об этом он написал в своем Фейсбуке.

Журналист Антон Красовский, который также пытался стать кандидатом в градоначальники, сказал «Эху», что не собирается подавать суд за нерегистрацию его на выборах. По словам Красовского, Гудков был только на одной из двух встреч с муниципальными депутатами, что, возможно, послужило причиной нехватки подписей для регистрации.