Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы
Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы из-за того, что он не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов. Дмитрий Гудков теперь планирует обращаться в Верховный и Конституционный суды, об этом он написал в своем Фейсбуке.
Журналист Антон Красовский, который также пытался стать кандидатом в градоначальники, сказал «Эху», что не собирается подавать суд за нерегистрацию его на выборах. По словам Красовского, Гудков был только на одной из двух встреч с муниципальными депутатами, что, возможно, послужило причиной нехватки подписей для регистрации.
Комментарии7
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oneoretwo 21 июля 2018 | 21:21
...перестаньте уже называть ичп бабки игоровой Судом...
kir_pich_101 21 июля 2018 | 21:36
Да тут куда ни обратись, где ни напиши, пока ворье у власти, изменений не будет.
abuvgrobu 21 июля 2018 | 21:53
Дмитрий Гудков теперь планирует обращаться в Верховный и Конституционный суды, об этом он написал в своем Фейсбуке.
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Микроб продолжает свою какую-то возню.. Вероятно, она ему кажется значимой и важной, а на самом деле это копошение никому не важно, нужно, и не интересно..
raffal 21 июля 2018 | 22:37
abuvgrobu:
Стало быть, выборы будут безальтернативными. То есть ВЫБОРА не будет?
И отчего Вы назвали популярного, оппозиционного политика микробом? Все, кто не согласен с сущестующим режимом это "микробы"?
drgonish 21 июля 2018 | 21:56
[он не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов]
Непонятно, Дмитрий недоволен отказом на регистрацию или тем, что не набрал нужного количества голосов? Или всем вместе?
raffal 21 июля 2018 | 22:35
drgonish:
А почему так случилось, что популярный политик Д.Гудков не набрал необходимого числа подписей муниципальных депутатов? Вы смысл, идеологию муниципального фильтра понимаете?
vlabumur 21 июля 2018 | 21:56
Помнится были такие выборы,все кандидаты от нерушимого блока коммунистов и беспартийных.
И результат 99.9%.
Только вот СССР плохо кончил.