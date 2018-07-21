Украинские власти ведут переговоры с США о возможном введении санкций против черноморских портов России
Украинские власти ведут переговоры с США и европейскими странами о возможном введении санкций против черноморских портов России. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр инфраструктуры республики Владимир Омелян.
Необходимость таких мер он объяснил тем, что, по мнению украинской стороны, Россия блокировала Азовское море. По мнению министра, за строительство Крымского моста через Керченский пролив в отношении России должны последовать новые санкции.
Комментарии55
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proxozhij 21 июля 2018 | 21:15
Больше санкций, они полезны! :)
shlevet 21 июля 2018 | 21:19
//...за строительство Крымского моста через Керченский пролив...должны последовать санкции...//
Ублюдки, вам на головы все беды за перекрытие мирным жителям газа, воды, электричества, воздушного сообщения...
ostapbey 21 июля 2018 | 21:40
shlevet: за камни с неба нужно платить..
И за цемент тоже.
ostapbey 21 июля 2018 | 21:43
Вместо воды, в раствор, строители русского мира могут пописать.
Как на пописаный Будапештский меморандум даже..
shlevet 21 июля 2018 | 21:47
ostapbey: //...Будапештский меморандум даже..//
(зевая) Когда РФ его ратифицировала?
Даже.. =)):-)
ostapbey 21 июля 2018 | 21:51
shlevet: за неимением гербовой, Россия пописывает на туалетной.
Не на шишках же пописывать.
Или на берестяных грамотах даже.
shlevet 21 июля 2018 | 21:55
ostapbey: Ну я рад, что ты всё сам прекрасно понял.
Не ратифицированные договор стоит не дороже выеденного яйца.
Даже.. =)):-)
ostapbey 21 июля 2018 | 22:01
shlevet: кстати, как и справка доверенность для тебя в ООН тоже.
Пора тебе вспоминать те годы, когда тебя выперли из той организации вместе с Гитлером даже..
shlevet 21 июля 2018 | 22:10
ostapbey: //...когда тебя выперли из той организации вместе с Гитлером...//
Историю прогуливал, даже.. =)):-)
olegleon 21 июля 2018 | 22:11
ostapbey: а остальные страны когда его ратифицировали?
ostapbey 21 июля 2018 | 22:14
olegleon: ??¿??
.За» соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран — членов ООН, включая авторов постановления[23][24]:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Бенин, Болгария, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гаити, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Катар, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Молдавия, Монако, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Соединённые Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
olegleon 21 июля 2018 | 22:18
ostapbey: так когда будапештский меморандум ратифицировали другие подписанты?
ostapbey 21 июля 2018 | 22:24
olegleon: в день выпуска медали за присоединение Крыма..
Вот и в Харькове помнят стветский лозунг на обкоме КПСС..
:
.Привет освобожденным жителям Харькова от немецко фашистских оккупантов!!
.
Даже...)))
fresh_breeze 21 июля 2018 | 22:28
shlevet:
" Когда РФ его ратифицировала? "
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Такое ощущение, что они путают Будапештский договор с Договором о безопасности в Европе образца 1975 года, подписанным европейскими странами, США и СССР, по которому границы послевоенной Европы признавались не подлежащими пересмотру.
То есть, по тому договору сегодня не должно быть таких государств, как Украина, Эстония, Латвия, и многих других, не понятно откуда взявшихся. Положить с прибором на договор в Хельсинки и проесть плешь с не ратифицированным Будапештским договором — это вообще ни о чём.
ostapbey 21 июля 2018 | 22:31
fresh_breeze: а была ли РФ при подписании упомянутого тобой казуса государством???
Хоть с одной головой ты дружишь на своей колорадской ленте??
Даже??
fresh_breeze 21 июля 2018 | 22:39
ostapbey:
И России, в её сегодняшнем виде, как государства на тот момент не было. Что это меняет? Нарушение того договора пришло не из СССР, а со стороны остальных подписантов.
serg4422 21 июля 2018 | 21:21
украинский кагал ведет переговоры с американским кагалом...
ostapbey 21 июля 2018 | 21:59
serg4422: так чего ты ждала от жидобандеровцев?
Вожделала секса в стиле 39-х??
А фиг тебе старуха..
На тебя уже не стоит проруха.
По твоим сусекам даже.
boldu1n 21 июля 2018 | 21:21
Украинские власти ведут переговоры с США о возможном введении санкций против черноморских портов России
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А что могут хохлы предложить США? Обосранные шаровары? Или они самозастрелятся если что.
mogelan 21 июля 2018 | 21:34
boldu1n: предпочитаешь кококошник?
serhio_25__ 21 июля 2018 | 21:38
mogelan: Так моста же не существует, о чем договариваются эти укропы?
mogelan 21 июля 2018 | 21:42
serhio_25__: укропы загонят вашу смердящую помойку в могилу,и это справедливая цена за причиненное Украине зло
minerr 21 июля 2018 | 22:19
mogelan: Ага...они шахтеров так же в Илловайске и Дебальцево помнится загоняли.
azt 21 июля 2018 | 22:04
boldu1n: // А что могут хохлы предложить США? .. //
Продолжение войны на Донбасе и русофобию.
agamasat 21 июля 2018 | 21:27
Мордор все равно сгинет. И чем быстрее, тем быстрее будет строиться новая жизнь. Я - за Новую жизнь и, следовательно, за все, что ускоряет приближение к ней. Так что, одобряю санкции, тем более, что они имеют право быть, как необходимость наказания преступных деяний.)
shlevet 21 июля 2018 | 21:40
agamasat: //...Я - за Новую жизнь...//
Молодец форумный герой, надеюсь твоя семья стала лучше жить от этих санкций =)):-)
serhio_25__ 21 июля 2018 | 21:40
agamasat: Откажись уже от преступного отопления и электричества, газа и бензина. И конечно преступных рублей. Ты должен искупить вину.
mordechay_blinchikof 21 июля 2018 | 22:12
serhio_25__: Ты должен искупить вину
Россия — удивительная страна. Её граждане имеют право проводить референдум в Украине, но не имеют право проводить его у себя.
nikmart001 21 июля 2018 | 21:50
agamasat: Не переживайте вы так , с Америкой ничего не случится.
Тут от вашего желания ничего не зависит, тут как Трамп скажет. Он ее начал потихоньку "закукливать", но процесс этот не быстрый, и Америка еще не скоро перестанет вмешиваться в дела других стран.
agamasat 21 июля 2018 | 21:59
nikmart001: После США - западная Европа, Япония, Сев. Корея, Сингапур, послевоенный мир, технический прогресс, человеческое право, мировой рынок... После россии - нищета, распад, тоталитаризм, авторитаризм и бой в военные барабаны. Назовите мне хоть одну успешную страну под влиянием россии! Похоже, что ваш лжепатриотизм отключил вам человеческие мозги. Население россии достойно жить лучше, но для этого необходимо отказаться от наших глиняных божков. Какой же вы на хрен патриот, если думаете иначе? Вы - враг народам страны.)
minerr 21 июля 2018 | 22:13
agamasat: После США - западная Европа, Япония, Сев. Корея, Сингапур,...
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Молодец, хорошо написал. Япония - 250 тысяч в Хиросиме и Нагасаки, Северная Корея - 8 млн убитых под амер. бомбами. А почему ты упустил Вьетнам, Ирак, Ливию, Югославию. Там тоже немало американцы поубивали.
agamasat 21 июля 2018 | 22:25
minerr: результат совсем не тот, чем миллионы, уничтоженных россией, в том числе и собственных граждан. Чувствуешь разницу? Ты, дурачок, за идею готов воевать, а то, что твоя идея приводит самое свое к краху, так в голову взять и не можешь. Так что, лучше помолчи - подобную ахинею я наслушался за свою жизнь по горло, и не от таких дубоголовых, как ты.
agamasat 21 июля 2018 | 22:42
Американцам еще и спасибо надо сказать, что удержали основную часть мира от поползновения красной чумы!
nestor199 21 июля 2018 | 22:26
minerr: Пиндосы бомбили и Токио, там жертв было больше, чем после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. А бомбардировка Дрездена?
ura_123 21 июля 2018 | 22:06
nikmart001: Как Трамп скажет? Це хлопчик,кто такой этот ваш Трамп,если решает конгресс и сенат?
kara 21 июля 2018 | 21:35
вторая армия в европе и страна имеющая флот, выпрашивает наказание для обидевших их?
oleg_kievlyanin 21 июля 2018 | 21:35
Путину&Co эти санкции не так страшны. А остальное население живет по принципу "нас ...., а мы крепчаем". Под хохот Искандеров.
dedctolet 21 июля 2018 | 21:38
Санкции действительно полезны,они способствуют активной работе мозга.Тем у кого он он есть.Глядишь созреют и осознают, что козлы их подставили.
pulalala 21 июля 2018 | 21:39
А что тут плохого?
Пусть Вовочка моется в Азовском.
Оно и помельче, и потеплее.
И к народу поближе.
nikmart001 21 июля 2018 | 21:54
pulalala: Тут с Азовским проблема нарисовалась, Украина начала свое побережье минировать, и говорят мины эти потихоньку уплывают в разные стороны. Хотя подорвались на них пока только те, кто их ставил, но два человека уже погибли при установке мин.
edyunia 21 июля 2018 | 22:05
nikmart001: \\говорят\\
Круто! Ключ в этой новости.
point3d 21 июля 2018 | 21:40
Еще немного. И России будет выгоднее официально начать боевые действия и оккупировать всю Украину.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 21:42
point3d: А Параше до сих пор не выгодно?
point3d 21 июля 2018 | 21:48
serhio_25__: Какой Параше и что выгодно? Не фига не понял.
ostapbey 21 июля 2018 | 21:53
point3d: девки России быстрее усекли пользу Параше от мельдониаля.
При русских мужиках импотентах даже..
point3d 21 июля 2018 | 21:59
ostapbey: Объясните тогда. В 2018 году в Украине торговля людьми выросло на 29% а сутенерство на 75%.
Это что?
ostapbey 21 июля 2018 | 22:41
point3d: в Лугандонии не люди а опочленцы.
Такая им и цена..
Даже..
vlabumur 21 июля 2018 | 21:47
Санкции! не санкции нам страшны!
А наши пустые головы,
askol2016 21 июля 2018 | 21:52
Если новороссийский порт закроют, то в Сирию только самолетом...
nestor199 21 июля 2018 | 22:30
askol2016: А что, в Сирию кто-то дивизии перебрасывает?
edyunia 21 июля 2018 | 22:35
nestor199: \\А что, в Сирию кто-то дивизии перебрасывает?\\
Бывало и не добрасывали.
abuvgrobu 21 июля 2018 | 21:55
Что непонятного? Режим Парашенки усиленно пытается делать вид перед своим бандеровским скoтом, что это их не раком нагибают, а что тут вообще ничего особенного не происходит. А вот они на самом деле давят Россию по всем фронтам и весь мир с ними.
fresh_breeze 21 июля 2018 | 22:19
"Украинские власти ведут переговоры с США о возможном введении санкций против черноморских портов России"
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Звучит как хохма. Ведь буквально на днях в Хельсинки Трамп и Путин — вдвоём, без Порошенко — решали в т.ч. судьбу Украины. И именно это значимее всего остального — то, что Трамп даже не стал притворяться, говоря: "Владимир, давай хоть этого пригласим, дадим ему возможность сохранить лицо..."
И вот теперь то потерянное лицо напомнило о себе, предлагает Трампу ввести санкции против того, с кем Трамп только что решал, что делать с Украиной.
Если это не цирк с конями, то с чем же ещё?
nestor199 21 июля 2018 | 22:35
fresh_breeze: Ну, если честно, то в Хельсинки Трамп и Путин ни о чем не договорились.
Но если быть точным, то российские оппоненты потеряют от закрытия черноморских портов России больше.
fresh_breeze 21 июля 2018 | 22:42
nestor199:
Да, они не договорились. Но суть в другом — они съехались обсуждать в том числе этот вопрос, не позвав "президента мира".
И не смогли договориться по какой угодно причине, но только не из-за отсутствия Порошенко.