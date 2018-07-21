"Украинские власти ведут переговоры с США о возможном введении санкций против черноморских портов России"

Украинские власти ведут переговоры с США и европейскими странами о возможном введении санкций против черноморских портов России. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр инфраструктуры республики Владимир Омелян.

Необходимость таких мер он объяснил тем, что, по мнению украинской стороны, Россия блокировала Азовское море. По мнению министра, за строительство Крымского моста через Керченский пролив в отношении России должны последовать новые санкции.