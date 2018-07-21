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21:01, 21 июля 2018

Пять человек, в том числе несколько детей, погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Пять человек, в том числе несколько детей, погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «21 июля около 18:30 (16:30 мск) в районе 267 километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них несколько детей», — сказал он.

По одной из отрабатываемых версий автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки «Вольво». В это время по встречной полосе двигался автомобиль «Лексус». Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком. «Фольксваген» от удара занесло. Водитель «Лексуса» пытался уйти от удара, но безуспешно. В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» получили несовместимые с жизнью травмы", — добавил Горелых.

Комментарии

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liliputin_fashist 21 июля 2018 | 21:17

Новости сверхдержавы.
Русский мир - это отремонтированные дороги, дисциплинированные водители и безвзяточный контроль ГИБДД.

shlevet 21 июля 2018 | 21:22

liliputin_fashist: //Новости сверхдержавы.
Русский мир - это отремонтированные дороги,...//
Причем здесь качество дороги, ты хоть слово нашел об этом в этой новости, пустозвон?

etela_savo 21 июля 2018 | 21:49

shlevet: Пустозвон и дол...б это ты, погугли трасса Пермь Екатеринбург тебе только за пару последних лет с десяток смертельных ДТП высыпет. Тебе привели далеко не весь список причин этих аварий.

shlevet 21 июля 2018 | 21:58

etela_savo: Идиотина, как данная ситуация коррелирует (хотя это очень сложно для тебя, но ты погугли) с твоими словами, смогешь ответить, имбецильный? =)):-)

pyfrjvsqfldjrfn 21 июля 2018 | 22:03

Моё мнение, сложившееся давно: женщина за рулём - преступник.

grossalexis072018 21 июля 2018 | 21:53

shlevet: Дурилка в капсюлем в жопе, ты всю жизнь ходишь пешком ;)) А на этой трассе это норма смерти.
Не парься мразь, просто заткни хлебало мразь ;))

shlevet 21 июля 2018 | 22:01

grossalexis072018: //...в жопе,..//
Кто о чем, а педрило grossalexis072018 всё о своей больной теме =)):-)

grossalexis072018 21 июля 2018 | 22:09

shlevet: Но капсюль в жопе у тебя, дурилка без боевой части. Что ты там желал то - вот тебе желаю повторить заезд этой дуры со всей своей семейкой. Желательно попасть в сцепку между седельным тягачом с фурой и дополнительным прицепом. Замечательный фарш получится ;))

shlevet 21 июля 2018 | 22:12

grossalexis072018: //...вот тебе желаю повторить заезд этой дуры со всей своей семейкой...//
В мире желания находят зеркальное отражение, так что присматривай за своей семьей, тупорылый =)):-)

grossalexis072018 21 июля 2018 | 22:33

shlevet: Это кто писал сегодня -подожгите свои квартиры с собственными детьми ?
Канистру с керосином уже припас мерзлота ?

boldu1n 21 июля 2018 | 21:26

liliputin_fashist: Радость хохлоботам и хомячкам на Эхе-Израиля привалила.

kir_pich_101 21 июля 2018 | 21:51

boldu1n: Радость от смерти?
Ты в своем уме, портянка?

grossalexis072018 21 июля 2018 | 22:00

boldu1n: Дура марфутка пошла на обгон фуры на двухрядной трассе - это раз. У дуры был всего лишь Polo с слабеньким движком. Вам уделам впору на свои тачки после таких новостей лепить наклейки - Можем повторить. Вот таким макаром на дорогах рашковани и гибнет где-то 30 или около 45 тысяч рашкованцев. Ну повторяйте дальше

sadda 21 июля 2018 | 21:22

Судя по описанному дорога двухполосная без разделителя. И это междугородняя трасса!!!

antiboh 21 июля 2018 | 21:37

sadda: Междугородняя? Не только .Это федеральная и международная!!! (Е22) трасса

romantik56 21 июля 2018 | 21:49

antiboh: Да они,наверное,все такие. Вот,к примеру,через три области дорога Курск-Саратов узкая двухполоска без разделителя. Неприятно по ней катиться...

pravdatut 21 июля 2018 | 21:27

Слишком большая империя. Экономическое развитие не обеспесить.

nestor199 21 июля 2018 | 21:45

pravdatut: Протяженность улично-дорожной сети Волгограда и Волжского больше двух тысяч километров.

askol2016 21 июля 2018 | 21:33

Затяжной обгон с выездом - опаснейший маневр! Такие штуки можно делать только опытному, расчетливому водителю на борзой машине. Чутье должно подсказать, есть ли гарантия?

income 21 июля 2018 | 21:44

askol2016: Да, это так. Ничего не могу сказать про конкретный случай. Но, я полагаю, для встречного водителя нет ничего позорного сбавить скорость или даже остановиться на обочине, если видишь, что обгоняла не успевает.

askol2016 21 июля 2018 | 21:49

income: возможно лексус так и сделал. Ведь про пострадавших в Лексусе ничего не сказано

nestor199 21 июля 2018 | 21:50

askol2016: Такие штуки никому делать нельзя. На российских дорогах, впереди идущая фура, как правило, показывает можно её обгонять или нет.

sensei54 21 июля 2018 | 21:54

nestor199: Лет 15 назад - все 100%. Сегодня хорошо если каждый десятый мигнёт.

nestor199 21 июля 2018 | 22:03

sensei54: Вы не правы, редко кто не мигнет. Ноль пятые мигают все.

grossalexis072018 21 июля 2018 | 22:12

nestor199: Ноль пятые это вся Рашковань ? Эк как держава скукожилась :))

nestor199 21 июля 2018 | 22:16

grossalexis072018: Это Дагестан. Как правило все идут с диким перегрузом, но всегда помогают на дороге.

grossalexis072018 21 июля 2018 | 22:36

nestor199: Ну так это те самые дальнобои, которые боролись с "Платоном" упорнее все Рашковани. А ты попробуй такое увидеть на трассе Москва-Питер

nestor199 21 июля 2018 | 22:05

sensei54: По югу России я наматываю на колеса не меньше пяти тысяч километров в месяц.

sensei54 21 июля 2018 | 22:42

nestor199: Тады я пас.

piter_ug 21 июля 2018 | 21:37

Нет третьей полосы для обгона - отсюда и жертвы.
Если была бы статистика по жертвам на двухполосных дорогах и дорогах с 3-ей полосой, то даже дураки во власти поняли, что ее надо делать.

antiboh 21 июля 2018 | 21:50

piter_ug: Нет третьей полосы для обгона - отсюда и жертвы. //
Это что за дорога с третьей полосой для обгона?
Есть дороги размеченные в три полосы,но выезд на третью(встречную) -запрещён!Обгоняют по средней.
Дороги федерального значения ,да и республиканского,должны быть четырёхполосными,с достаточной шириной полосы.

andrey_nik0laev 21 июля 2018 | 21:53

piter_ug:
России не нужны чемпионаты, олимпиады, крымские мосты, гранитные вазоны на Тверской! России нужна федеральные четырехполосные трассы с разделителем!!!!!!!!!! Сколько еще детских трупов необходимо чтобы осознать это? Или "Путин ест детей"?

nestor199 21 июля 2018 | 22:22

andrey_nik0laev: А может просто не надо нарушать ПДД?

andrey_nik0laev 21 июля 2018 | 22:30

nestor199: А может просто не надо нарушать ПДД?
===============================================
Признаюсь, чувак, что даже со своим тридцатилетним стажем вождения я начиная обгон не могу на 100 процентов утверждать, что я "убедился в безопасности маневра" - десятки нюансов за доли секунды могут все изменить.
Еще раз повторю - выбирая между ЧМ/Олимпиадой я выбираю разделительные ограждения хотя бы на основной трассе России от Москвы до Владивостока

nestor199 21 июля 2018 | 22:40

andrey_nik0laev: У меня стаж вождения не меньше чем у Вас, но я не тороплюсь. А от Москвы до Владивостока трасса еще не построена.. Да и от Москвы до Парижа ближе, чем до Владивостока.

lager23 21 июля 2018 | 21:44

Отсутствие разделительных ограждений компенсируется смертями людей, но в путрасии жизнь человека не стоит особых забот плешекрысы, бюджетные деньги он тратит на удовлетворение личных полоумных амбиций

olegleon 21 июля 2018 | 22:02

lager23: а ты на что намекаешь? может хочешь чтобы Путин перестал забирать 3,4 трлн. рублей из образования, развития экономики, медицины, строительства и т.д.? а что он пенсионерам скажет? что жизнь детей дороже стоит? так дети не голосуют

ihtamnet 21 июля 2018 | 21:48

Печально... Не верю во всевышнего, но спаси душу деток...

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 21 июля 2018 | 21:59

Ну сколько говорилось, в социальной рекламе:
"Водитель ты в ответе не только за себя. но и за тех, кто с тобой рядом"
Ошибки делают взрослые, а гибнут в том числе и дети...
Всех жаль...

grossalexis072018 21 июля 2018 | 22:04

Может кто-то помнит, что там говорилось в послании карлика-ботокса о нулевой смертности на дорогах. К какому году пошли все НАХ ?

segserg 21 июля 2018 | 22:30

Федеральная трасса в XXI веке - двухполоска.. Это все, что вам надо знать про энергетическую сколенвстающую сверхдержаву...

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