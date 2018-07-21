Пять человек, в том числе несколько детей, погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Пять человек, в том числе несколько детей, погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «21 июля около 18:30 (16:30 мск) в районе 267 километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них несколько детей», — сказал он.

По одной из отрабатываемых версий автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась женщина, пошел на обгон фуры марки «Вольво». В это время по встречной полосе двигался автомобиль «Лексус». Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком. «Фольксваген» от удара занесло. Водитель «Лексуса» пытался уйти от удара, но безуспешно. В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Фольксвагена» получили несовместимые с жизнью травмы", — добавил Горелых.