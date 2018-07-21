В Алма-Ате простились с  25-летним фигуристом Денисом Теном

Проводить спортсмена в последний путь пришли тысячи людей.

Соболезнования поступают со всего света, — сказал в эфире НТВ Ильсияр Канагатов, экс-председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана.

«Сегодня скорбит весь мир, вся мировая спортивная общественность, олимпийская семья. Выдающиеся тренеры, спортсмены, олимпийские чемпионы присылают телеграмму соболезнований».

Денис Тен получил несколько ножевых ранений, когда попытался остановить двоих грабителей, которые хотели снять зеркала с машины. Он умер в больнице от потери крови.