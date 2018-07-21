МБХ медиа выяснила подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии
Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу. Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело.
На своей странице ВКонтакте следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью «нарушай закон подлости – помогай людям». Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.
На вопрос корреспондента МБХ медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил и заблокировал сообщения.
Комментарии11
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sproter 21 июля 2018 | 20:36
Радион, сын Томары
sokal123 21 июля 2018 | 20:37
ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПЕХОТИНЕЦ в этом нет сомнений.
ura_123 21 июля 2018 | 20:37
Успешный пацанчик,на фоне церквушки...
rus215 21 июля 2018 | 20:40
вот эти люди разрушают государственный строй!
ну тут путин с головы до ног прогнило все
lager23 21 июля 2018 | 20:45
Радиону очень нужны деньги, поэтому он продал свою душу!
Обычная история при путинизме..
polsan 21 июля 2018 | 20:47
Интересно, он уже удалил свой аккаунт из ВК?!
mamiluk 21 июля 2018 | 20:48
Лояльность режиму дала этой гниде все эти блага...т.е всё что получил этот холуй оплачено кровью жертв путинского режима.
tridrikh 21 июля 2018 | 20:53
типичный силовик-современник...
galina6837 21 июля 2018 | 21:02
ну вот и построил Вован правовое государство
nurim 21 июля 2018 | 21:08
Вот он и разрушает "законы подлости", помогает, как он считает, людям. Себя, наверное, тоже считает человеком...
oneoretwo 21 июля 2018 | 21:10
...генетическое отребье...