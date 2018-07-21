Тарифы на связь в России могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение закона Яровой
Тарифы на связь в России могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение закона Яровой. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ответ министерства цифрового развития Уральской ассоциации операторов связи. Президент ассоциации Леонид Блинов заявил агентству, что для компенсации всех расходов операторам придется повысить тарифы как минимум вдвое. Ранее чиновники заявляли, что закон Яровой не приведет к значительному росту тарифов, хотя и не отрицали, что он будет реализован за счет абонентов.
Комментарии17
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uhovostro 21 июля 2018 | 20:36
Ещё одна радостная весть...
danko1 21 июля 2018 | 20:39
uhovostro: Слежку за собой население самостоятельно оплачивать будет.
И никто его не спросит согласия.
patrikk_1 21 июля 2018 | 20:51
Тарифы на связь в России могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение закона Яровой...
Ириша Яровая в доле?
begly_ 21 июля 2018 | 20:51
danko1:
А что, есть что скрывать? А если есть, то следить нужно в обязательном порядке.
Вы знаете Галина, что в США цены на связь, инет в том числе, растут так же и смотрят за нами так же. Правильно и делают.
aleksandr39 21 июля 2018 | 20:37
УРА !!! Яровую в президенты России ,сразу все подорожает .
danko1 21 июля 2018 | 20:42
aleksandr39: Яровая была только курьером, который доставил закон из АП в ГД.
Эта хамелеонша любое преступление власти поддержит и имя ему своё даст.
cattt 21 июля 2018 | 20:45
danko1: И носить же земля такую падлу!
sproter 21 июля 2018 | 20:38
10% в переводе на русский язык - на одну треть, местами "в полтора раза".
lager23 21 июля 2018 | 20:41
За последние три года песок вырос в цене в несколько раз больше чем мнимая путерастами инфляция, а уж тарифы сотовой связи вырастут ещё больше, мы в зрело-затухающей стадии путинизма, товарищи!
Приготовьтесь, пожалуйста,к посадке на ДНО....
olegleon 21 июля 2018 | 20:52
lager23: морской или речной?
если сахарный песок, то 3 год назад он стоил выше 40 рублей
kdv75 21 июля 2018 | 21:05
olegleon: А ему пофигу, он на дне и ждет там посадки
proxozhij 21 июля 2018 | 20:42
А зачем России вообще связь? С ней давно никто связываться не хочет.
cattt 21 июля 2018 | 20:48
proxozhij: proxozhij: Многие отказались от шнуровых телефонов, связи с повышением цен опять подпишутся.
begly_ 21 июля 2018 | 20:54
proxozhij:
У меня, например, в России живут родители, родственники и друзья. И у многих по миру ситуация схожая. Так что тут вы не правы., связываемся, иногда.
lvl100500 21 июля 2018 | 20:47
т.Е. Я ПЛАЧУ ЗА МОБИЛУ 290 В МЕСЯЦ, А ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТАРИФА СТАНУ ПЛАТИТЬ 319 В МЕСЯЦ. ВСЁ, ПО МИРУ ПОЙДУ))
v_bnd 21 июля 2018 | 20:52
lvl100500: не-не-не. Ты просто будешь и дальше платить за разные новые "ништяки". У Джани Радари об это есть хорошая сказка. А на рашке сказка станет былью :)
ramses333 21 июля 2018 | 20:52
Позднее надо будет взыскать все расходы с Яровой. Придется ей с любимой коллекцией
брюликов расстаться.