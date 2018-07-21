На Кубе планируют легализовать однополые браки
Такая возможность предусмотрена в проекте новой Конституции страны, — сообщает ТАСС.
Как заявил, выступая в парламенте, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, проекте новой конституции указывается, что брак — это добровольный союз между двумя людьми, без указания их пола. В настоящее время это союз только между мужчиной и женщиной. Он напомнил, что однополые браки легализованы уже более чем в 20 странах.
Сегодня депутаты парламента приступили к обсуждению проекта новой конституции страны. Действующий основной закон был принят на Кубе в 1976 году, когда страной руководил Фидель Кастро.
Комментарии16
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klukvik 21 июля 2018 | 20:08
попрут те который в Чечне нет на остров Свободы))
stebinmaku 21 июля 2018 | 20:23
теперь и ром переименуют в Havana Gay-club..
vlastimil_popogrebski 21 июля 2018 | 20:47
stebinmaku: ваш же Чё Гевара - 100процентный ходячий латентный гомосек
komandarm____68 21 июля 2018 | 20:15
Как обычно, на ехе, все новости писями по воде виляны...))
proxozhij 21 июля 2018 | 20:18
Кубе секса не хватает, надо же. Уж чего-чего... После принятия закона вообще будут все со всеми.
banyi3 21 июля 2018 | 20:18
Эх... бывал на Кубе.. всё теперь в прошлом ( Не могу себе представить педиков кубинцев ...
sasass 21 июля 2018 | 20:19
Против Бога идут...
andy66 21 июля 2018 | 20:20
это предательство дела революции!
stanislav1975 21 июля 2018 | 20:26
Ну вот и все. Сорос преуспел в психосексуальном порабощении Кубы. Впрочем, после вывода нашей военной базы, стоило ожидать. Битва за Россию продолжается!
compare 21 июля 2018 | 20:30
stanislav1975: можно поинтересоваться,с кем бьетесь.за Россию-то? как-то тихонько и подковерно у вас это получается(да еще,в одиночку!)
kdv75 21 июля 2018 | 21:01
stanislav1975: Если в прошлую войну был клич, бей фашистов, то в следующую возможно будет, бей педиков
compare 21 июля 2018 | 20:32
теперь портянок можно награждать турами на "остров свободы"-все хоть жизнишку устроят,в теплых краях...
lager23 21 июля 2018 | 20:48
Путен простил Кубе 35 млрд $ долга....., Кремлекрыса добрая!
wattman 21 июля 2018 | 20:49
Что это? Дурное влияние растленного запада?
Или просто при кубинской нищете последняя радость трахаться с кем попало?!
semen2026 21 июля 2018 | 20:53
надо как вова П. с димой М.... и живут... душа в душу... или что у них нам...!)))
semen2026 21 июля 2018 | 20:55
на сторону к трампу ходит не надо!)))