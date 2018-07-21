На Кубе планируют легализовать однополые браки

Такая возможность предусмотрена в проекте новой Конституции страны, — сообщает ТАСС.

Как заявил, выступая в парламенте, секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, проекте новой конституции указывается, что брак — это добровольный союз между двумя людьми, без указания их пола. В настоящее время это союз только между мужчиной и женщиной. Он напомнил, что однополые браки легализованы уже более чем в 20 странах.

Сегодня депутаты парламента приступили к обсуждению проекта новой конституции страны. Действующий основной закон был принят на Кубе в 1976 году, когда страной руководил Фидель Кастро.