СПЧ обратился к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права Марии Бутиной

Совет по правам человека при президенте обратился к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права Марии Бутиной. Об этом говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова в адрес председателя комиссии госпожи Ламон. Письмо размещено на сайте Совета.

СПЧ также предложил комиссии по гражданским правам США наладить регулярные контакты в интересах защиты прав человека.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля по подозрению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США. Ее подозревают в связях в ФСб и российской разведкой. Заседание суда по делу Бутиной состоится 25 июля.