СПЧ обратился к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права Марии Бутиной
Совет по правам человека при президенте обратился к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права Марии Бутиной. Об этом говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова в адрес председателя комиссии госпожи Ламон. Письмо размещено на сайте Совета.
СПЧ также предложил комиссии по гражданским правам США наладить регулярные контакты в интересах защиты прав человека.
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля по подозрению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США. Ее подозревают в связях в ФСб и российской разведкой. Заседание суда по делу Бутиной состоится 25 июля.
Комментарии23
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aleksandr39 21 июля 2018 | 20:11
СПЧ обратился к президенту России защитить права невинно осужденных за перепост ,за выход на Болотную площадь ,за присутствие на акция протеста против произвола чиновников от власти .
grossalexis072018 21 июля 2018 | 20:16
aleksandr39: Да кто только не обращался к президенту, и да — СПЧ в том числе ;))
idshoohov 21 июля 2018 | 20:45
grossalexis072018:
Сенцова, Серебренникова и десятки других своих политзаключённых уже освободили, пора бороться за друзей кэгэбистов
armageddon 21 июля 2018 | 21:00
idshoohov:
Как говорит ВВП – все в суд (самый гуманный?)…
luger_max_otto 21 июля 2018 | 20:19
Интересно, какие такие права у левой лоббистки нарушены.
pmasel 21 июля 2018 | 20:35
Такая скорость возмущения лишний раз показывает количество ГБни в СПЧ.
jetsam 21 июля 2018 | 20:12
а кто защитит права предпенсионеров в россии?
неужели - американский СПЧ????????
как же выгодно быть простиУткой фсб.
утки рУлят....
sagen 21 июля 2018 | 20:17
А сама невинно осУжденная чего варежку раззявила. Пускай голодовку объявит, мы посмеемся.
seryj_wolk 21 июля 2018 | 20:18
Права рфских шпионов никто защищать специально не станет, потому что их никто не нарушает. Будет судима на общих основаниях, и только лет через 20 ее вышлют на истерическую родину, где она и даст дуба, сжимая в руках медальку, если дадут.
polikarpich 21 июля 2018 | 20:19
Вот же ж двуликие анусы! Падлюки двустандартные.
boldu1n 21 июля 2018 | 20:31
polikarpich: Это ты про Надию Савченко хохло-прокладка?
aleksei123m 21 июля 2018 | 20:20
"В Санкт-Петербурге вышел на свободу бывший секретарь Октябрьского суда Александр Эйвазов, приговоренный три дня назад к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения"
Господин Федотов, Вы что сделали по этому сфабрикованному делу?
Вы будите добиваться наказания фальсификаторов?
Или Вы только по выгораживанию нужных людей из США?
sasass 21 июля 2018 | 20:24
Очень опасаются предательства , а на права наплевать ...
compare 21 июля 2018 | 20:28
кажется,там не нарушены "права"...явно.разрешен контакт с адвокатом,содержание-цивильное,и уж сто процентов,никто не растягивает на столе и не лупит дубинкой по пяткам,как на видео из "родных" мест "содержания"..не там нарушения ищут,"спч-исты"...
midnightblues 21 июля 2018 | 20:28
Небось сдала уже все штатникам
хахаха
aallttoo 21 июля 2018 | 20:34
МИД визжит - значит бутину поймали на горячем
anemon 21 июля 2018 | 20:37
Других объектов для защиты росСПЧ не нашлось. Специально для защиты ФСБшных дам низкой социальной ответственности и создавали, Москалькова - в тему.
croaker 21 июля 2018 | 20:38
На сегодняшний день защита проколовшейся Бутиной - главная задача СПЧ и лично господина Федотова.
ly4_sveta 21 июля 2018 | 20:45
А права человека на российской территории его
совсем не интересуют? К Путину никаких вопросов?
В Ярославскую колонию не тянет к садистам?
vlabar1960 21 июля 2018 | 20:45
Марию Бутину пытают, как в Ярославльской колонии, наверное. Как ещё объяснить такое возбуждение СПЧ.
sproter 21 июля 2018 | 20:47
Собственно, для чего это гандонье лежбище и предназначалось.
koshkaedu 21 июля 2018 | 20:49
Ну, ребята, это же ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела
суверенного государства - США.
kaplan911 21 июля 2018 | 20:49
Алё, а как обстоят дела с правами других россиян?
Право на труд, право на достойную пенсию, медицину, свободу мысли,
шествий, митингов......итд.