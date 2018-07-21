Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за попыток США добиться прекращения закупок нефти другими странами
Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за попыток США добиться прекращения закупок иранской нефти другими странами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента Хасана Роухани заблокировать поставки нефти.
Блокировка Ормузского пролива может резко повысить цены на нефть и привести к военному конфликту в регионе, — сказал «Эху» руководитель аналитического управления Фонд национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, это единственный выход для Ирана в условиях американской провокации.
Комментарии65
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begly_ 21 июля 2018 | 20:04
Это такая шутка. Но сегодня не 1 апреля.
patrikk_1 21 июля 2018 | 20:13
Блокировка Ормузского пролива может резко повысить цены на нефть и привести к военному конфликту в регионе...
Вместо блокады, месте Ирана, я сближал бы свои позиции с Евросоюзом и Британией, вёл с ними регулярные консультации, допустил бы израильских наблюдателей на иранские энергетические ядерные объекты, короче всячески бы открыл миру свою страну. Заочно лишил бы США, его пустых необоснованных аргументов.
banyi3 21 июля 2018 | 20:22
patrikk_1: Фигня это всё... Всё решается ТАМ, для нас приземлённых это неведомо. Всё просто так на этом бренном мире не делается )))
patrikk_1 21 июля 2018 | 20:45
banyi3:
Иран не сможет блокировать Ормузский залив, это всё равно что заявления украинских политиков, мол, если мы хотим вернуть Крым, нам надо захватить Москву.
viktorova 21 июля 2018 | 20:25
patrikk_1: //месте Ирана, я сближал бы свои позиции с Евросоюзом//
Мы, наполеон первый, постановляем....
oto_davar 21 июля 2018 | 20:31
patrikk_1: //Вместо блокады, месте Ирана, я сближал бы свои позиции с Евросоюзом и Британией,//
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Говоришь, позиции в Европе? Ну так это не позиции, а цели. Ракеты уже есть, бомба будет.
То есть выйти из Сирии и отказаться от планов уничтожения Израиля? Давно в Тегеране был, педофил из дурки?
// допустил бы израильских наблюдателей на иранские энергетические ядерные объекты,//
=================
Ты совсем стукнулся . Наши ребята вывезли грузовики с документами из Ирана, где ясно указано, что Иран бомбу делает.
Какие ещё инспекции?
polsan 21 июля 2018 | 21:05
begly_: Иранский блеф! Они уже пугали всех в 2011, что закроют, правда цены на нефть тогда подскочили до 100 (
point3d 21 июля 2018 | 20:06
Значит будет военная операция и ликвидация режима фанатиков Ирана.
Все скажут спасибо, в том числе и простой народ Ирана которым явно надоели эти мракобесы.
banyi3 21 июля 2018 | 20:08
point3d: Вы так думаете, или вам думать нечем? ) Или вы тупой троль?
point3d 21 июля 2018 | 20:15
banyi3: Я думаю так, как думают все нормальные люди. Мракобесы в нормальном современном обществе, такое же явление как и вши.
И еще раз попытаетесь меня оскорбить, найду для вас новую работу в ОАО, в гарем евнухом например ))
banyi3 21 июля 2018 | 20:25
point3d: А чем я вас оскорбил, я просто спросил) И почему Вы себя считаете нормальным человеком? Какие критерии? На мой взгляд Вы ИДИОТ, в хорошем смысле этого слова )
point3d 21 июля 2018 | 20:32
banyi3: Твой взгляд должен быть уперт в пах твоего хозяина в OAO, рассуждать о чем то большем, тебе не дано в силу ограничений умственной деятельности.
Так что, свободен. Иди, иди...
olegleon 21 июля 2018 | 20:28
point3d: это про Саудовскую Аравию Вы написали?
point3d 21 июля 2018 | 20:34
olegleon: Что это?
olegleon 21 июля 2018 | 20:37
point3d: "Мракобесы в нормальном современном обществе, такое же явление как и вши. " это про саудитов?
viniqi 21 июля 2018 | 20:43
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
danko_viola 21 июля 2018 | 20:44
viniqi: стреляйся лоховатый тролль.
asokol 21 июля 2018 | 20:40
point3d:
Это одна из самых гнойных и вонючих портянок с погонялом Олеглеон.
viniqi 21 июля 2018 | 20:45
asokol: +100500!!!
danko_viola 21 июля 2018 | 20:47
viniqi: удавись хокло крыса!
kdv75 21 июля 2018 | 20:39
point3d: найду для вас новую работу в ОАО, в гарем евнухом например ))
Вы там кадровиком подрабатываете?
Я с вами полностью согласен. Надо давить этих мракобесов. Как в Ливии, Сирии и Иваке. Чтобы там наступил чистобес
sagen 21 июля 2018 | 20:15
point3d: Этот узел надо разрубить, прекрасная возможность всем в этом поучаствовать. НАТО и Америка объединятся и за пару дней вопрос будет решен.
Так ведь не заблокируют, просто ляпают языком попусту.
point3d 21 июля 2018 | 20:18
sagen: EC откажется участвовать в операции, так что НАТО участвовать не будет.
Если начнется, воевать будут США, Саудовская Аравия и ОАО.
sagen 21 июля 2018 | 20:39
point3d: Тогда это затянет решение вопроса минут на сорок, я думаю.
nestor199 21 июля 2018 | 20:18
point3d: Народ Ирака уже давно спасибо говорит.
point3d 21 июля 2018 | 20:28
nestor199: Народ Ирака это более десятка военных группировок которые мочат друг друга по всей стране?
nestor199 21 июля 2018 | 20:32
point3d: Там не военные группировки, а вооруженные. И их не более десятка, а несколько сотен, не считая тысяч мелких банд.
point3d 21 июля 2018 | 20:40
nestor199: О чем и речь. Не могут они по другому жить, не умеют. Иранцы цивилизованней намного и смогут наладит жизнь и без "великого" аятоллы и его мракобесной компании.
nestor199 21 июля 2018 | 20:43
point3d: Сколько лет "мракобесная компания" Ираном рулит? Не напомните?
point3d 21 июля 2018 | 20:54
nestor199: Дольше чем такие же великие друзья СССР как Бокассе и Амин. Но это не отменяет того факта, что людоедов надо упокаивать.
nestor199 21 июля 2018 | 21:03
point3d: Вы уходите от ответа на вопрос.
olegleon 21 июля 2018 | 20:31
nestor199: как и народ Ливии. особенно американского посла "поблагодарили"
yakov18 21 июля 2018 | 21:09
olegleon: как и народ Ливии, особенно аериканског посла поблагодарили...
Так было время и народ Персии( Ирана) российского посла " поблагодарили"?
А совсем недавно-и народ Турции- "поблагодарил" российского посла?
grigol331 21 июля 2018 | 20:32
nestor199:
Не равняйте этих дикарей с иранцами.
nestor199 21 июля 2018 | 20:46
grigol331: Нет такого народа "иранцы". На территории Ирана проживает много народов, среди них есть и очень "дикие".
oto_davar 21 июля 2018 | 20:34
nestor199: //Народ Ирака уже давно спасибо говорит.//
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Это к Пригожину и другим дружкам Путина- они наживаются на горе иракского народа, нефть там качают. Кстати, тебе от этого- ля кукиш.
banyi3 21 июля 2018 | 20:06
Интересно что будет? РФ просто интересно )
viniqi 21 июля 2018 | 20:07
banyi3: Гермафродитам номерным пригожинским тут слова не давали!!!
danko_viola 21 июля 2018 | 20:09
viniqi: вешайся хоклолок!
patrikk_1 21 июля 2018 | 20:16
danko_viola:
viniqi не хоклолок, а дагестанский ишакоёб.
jetsam 21 июля 2018 | 20:08
странно, но даже им не пришло в голову
запрещать американские лекарства для своего народа...
вот какие они тупые.......
и отменить авторское право на бренды они, почему-то, не захотели....
вот они тупые.......
да. до нашей скрепоносности им еще далеко эволюционировать.
видать в иране дубы и боярышник не растут.
banyi3 21 июля 2018 | 20:10
jetsam: Лучше пить боярышкик, чем стат таким как Вы )
jetsam 21 июля 2018 | 20:14
banyi3: я вижу, что вы никак и не просыхаете....
закусывали бы корой, что ли.
uhovostro 21 июля 2018 | 20:24
banyi3: /боярышкик/
Язык уже заплетается и мозги вместе с ним?:))
igorrrpadlowitchs 21 июля 2018 | 20:25
banyi3: 'лучше пить боярышник'- дальше можете не продолжать!
grigol331 21 июля 2018 | 20:34
banyi3: Лучше пить боярышкик
____
Тебе виднее.
vlabumur 21 июля 2018 | 20:09
А война будет?А может не будет?
banyi3 21 июля 2018 | 20:13
vlabumur: Не будет! Не волнуйтесь...) РФ и КНР не позволят... Ну может шпроты и хохлы поддержат )
uhovostro 21 июля 2018 | 20:26
banyi3: Большевики и узкоглазые против Штатов и НАТО?) Ну, может быть бульбаши, поддержат:)))
raffal 21 июля 2018 | 21:10
banyi3:
Не к месту вспомнили КНР.
Через Ормузский пролив проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.
Так что, в случае блокады пролива, что станет актом пиратства, Китай первым присоединится к международной коалиции по её прорыву.
Но, уверен, что до блокады дело не дойдёт. Тегеранские аятоллы прекрасно понимают, что это станет концом их режима. Не забыли, что в начале этого года по всему Ирану прокатились массовые протесты? Тут верно отметили, что персы народ значительно более образован и склонен к светскости, чем многие его соседи.
Европа зависит от этого региона значительно меньше. А США не зависят вовсе.
zolingen 21 июля 2018 | 20:10
Ну ну, так ему и дадут перекрыть. Свои же на кол посадят. Но что интересно, сами додумались или посоветовал кто? Кому нужна архивысокая цена на нефть?
sensei54 21 июля 2018 | 20:12
Опять танкерная война. И новый "Богомол".
nestor199 21 июля 2018 | 20:23
sensei54: Все может быть намного хуже, чем тогда. Иран уже не тот.
auckland 21 июля 2018 | 20:48
nestor199: Не тот,что при Шахе,верно.И идёт по пути Ирака.Трампу это и нужно,скоро выборы.Да и цивилизованный мир не прогадает.
sempai 21 июля 2018 | 20:12
Ну вот, господин Путин, теперь Вам точно не отвертеться...При обещанных наивысоких ценах на нефть чем будете объяснять повышение пенсионного возраста??? Что Вам и Вашим друзьям на жизнь не хватает...
matsuvi 21 июля 2018 | 20:14
Ну тогда получить аятолла томагавком по башке.
ymnikymnik 21 июля 2018 | 20:15
Начало третий мировой войны ожидается в августе месяце США нападёт на Иран Россия на стороне Ирана Китай на Россию это будет страшная война
compare 21 июля 2018 | 20:22
ymnikymnik: может и "на стороне",но в стороне...а про Китай,можешь и не мечтать,портяночка неполноценная-эти ребята,мудрее и осторожней всех,вместе взятых..у них есть занятие важней: следить за расширяющимся севером страны...)))
uhovostro 21 июля 2018 | 20:29
ymnikymnik: Продолжим : На Китай нападёт Венесуэла, на Венесуэлу Мексика, а потом в дело вступят ДНР и ЛНР! - они вместе нападут на Евросоюз и развяжут там страшную бойню... Кошмар, кошмар...
sasass 21 июля 2018 | 20:16
При блокировке Российская власть будет спасена...
compare 21 июля 2018 | 20:19
это будет,по-крайней мере,последняя ошибка руководства Ирана..попутали времена и место и объект "шуток"...
nestor199 21 июля 2018 | 20:35
compare: В 1988-м такая "ошибка" уже была. И чё?
zorkin75 21 июля 2018 | 20:25
Уже дивужтся пиндосские китобойцы типа Форрестол с Ф-32 в нужном направлении.
forcedima 21 июля 2018 | 20:42
новость похоже так себе, рынок нефти пока никак не отреагировал
jetsam 21 июля 2018 | 20:47
forcedima: ну почему "никак не отреагировал ".... не там смотрите реакцию.
бабушки на лавочке уже отреагировали "проклятые пиндосы подняли
цены на бензин и теперь придется перенести выход на пенсию,
чтоб им пусто было, опять нам на@рали, удар в спину любимому путену..."