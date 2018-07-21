В Техасе убит кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил Джорджа Буша-старшего
В Техасе убит кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Как сообщает CNN, Хаускнехт ехал на велосипеде и в него дважды выстрелил другой велосипедист, двигавшийся навстречу. Убийца скрылся с места преступления. Свидетели рассказали в полиции, что это был белый мужчина примерно лет 30, в бейсболке, серой толстовке и шортах цвета хаки. Пока не ясно, было это спланированное покушение или случайное убийство.
Комментарии5
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banyi3 21 июля 2018 | 19:37
Ну я думаю всем всё понятно?
banyi3 21 июля 2018 | 19:40
banyi3: Девушку идиоты, рано посадили!
shlevet 21 июля 2018 | 19:39
//... или случайное убийство//
Определенно бытовуха
banyi3 21 июля 2018 | 19:42
shlevet: Для бытовухи крутовато, мне кажется, хотя всё может быть....
serg4422 21 июля 2018 | 19:43
он слишком много знал...