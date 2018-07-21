В Техасе убит кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил Джорджа Буша-старшего

В Техасе убит кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Как сообщает CNN, Хаускнехт ехал на велосипеде и в него дважды выстрелил другой велосипедист, двигавшийся навстречу. Убийца скрылся с места преступления. Свидетели рассказали в полиции, что это был белый мужчина примерно лет 30, в бейсболке, серой толстовке и шортах цвета хаки. Пока не ясно, было это спланированное покушение или случайное убийство.