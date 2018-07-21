Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео дело Марии Бутиной.

Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей. Обвинения, на основании которых арестовали бутину он назвал сфабрикованными.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля по подозрению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США. Ее подозревают в связях в ФСб и российской разведкой. Заседание суда по делу Бутиной состоится 25 июля.