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19:32, 21 июля 2018

Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео дело Марии Бутиной.

Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео дело Марии Бутиной.
Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей. Обвинения, на основании которых арестовали бутину он назвал сфабрикованными.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля по подозрению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США. Ее подозревают в связях в ФСб и российской разведкой. Заседание суда по  делу Бутиной состоится 25 июля.

Комментарии

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novichok_ 21 июля 2018 | 19:39

Что-то правозащитнички помалкивают?
Где бля хельсинская группа?

liliputin_fashist 21 июля 2018 | 19:43

novichok_: Пишут, что россиянка Бутина занималась сексом с амерами, чтобы шпионить за ними. Посмотрела на её фейс. По-моему она шпионила за амерами, чтобы заниматься с ними сексом.

begly_ 21 июля 2018 | 19:41

Что может решить госсекретарь?, тут даже президенту Трампу что то сделать ни под силу. У нас самый честный и справедливый суд. Туда и нужно обращаться.

seryj_wolk 21 июля 2018 | 19:43

Лаврун уже вернулся оттуда, куда его послал Помпео?

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