Аэропорт Шереметьево подтвердил проблемы с выдачей багажа пассажирам
Аэропорт Шереметьево подтвердил проблемы с выдачей багажа пассажирам, однако заявил, что она касается только тех, кто следует транзитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Не доставленный вовремя багаж пошлют с другими рейсами. Аэропорт сожалеет о возникших неудобствах и приносит извинения пассажирам.
Проблемы с доставкой багажа возникли из-за подтопления перехода между терминалами. Раньше багаж доставляли через тоннель, сейчас это приходится делать на автомобиле. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту Шереметьево.
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