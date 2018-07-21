Аэропорт Шереметьево подтвердил проблемы с выдачей багажа пассажирам, однако заявил, что она касается только тех, кто следует транзитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Не доставленный вовремя багаж пошлют с другими рейсами. Аэропорт сожалеет о возникших неудобствах и приносит извинения пассажирам.

Проблемы с доставкой багажа возникли из-за подтопления перехода между терминалами. Раньше багаж доставляли через тоннель, сейчас это приходится делать на автомобиле. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту Шереметьево.