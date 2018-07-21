В Петербурге вышел на свободу бывший секретарь Октябрьского суда, приговоренный 3 дня назад к 22 месяцам колонии

В Санкт-Петербурге вышел на свободу бывший секретарь Октябрьского суда Александр Эйвазов, приговоренный три дня назад к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения. Суд учел время, проведенное в СИЗО. Где Эйвазов находился с осени прошлого года. Об этом сообщил в своем фейсбуке глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Приговор Эйвазову был вынесен по статье о воспрепятствовании правосудию. По версии следствия, в конце 2016 Эйвазов уволился из районного суда и обратился сразу в несколько контролирующих ведомств с просьбой проверить суд на многочисленные нарушения. Всего бывший секретарь подготовил около 80 обращений в МВД, СК, Верховный суд, прокуратуру и другие инстанции. Затем в отношении Эйвазова было заведено уголовное дело из-за того, что он отказался подписать протокол одного из судебных заседаний. Сам же Эйвазов говорил, что его просили подписать протокол задним числом.