Защитники сборной России и ЦСКА братья Березуцкие закончили футбольную карьеру

Больше десяти лет оборона ЦСКА и сборной ассоциировалась с голкипером Игорем Акинфеевым и защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими. После чемпионата мира Игнашевич, который неожиданно принял приглашение Станислава Черчесова и провел турнир на высоком уровне, объявил, что уходит из футбола, а несколькими днями позже братья Березуцкие, которые на чемпионате не сыграли, тоже решили завершить карьеру. На официальном сайте ЦСКА появилось их прощальное письмо, в котором они благодарят болельщиков, партнеров и руководство клуба, в котором провели 16 лет, сыграв на двоих больше тысячи матчей, прибавив к ним 159 игр за сборную России. Василий и Алексей были частью команды, которые в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.



Сегодня армейцы без своих защитников ветеранов завершили вничью товарищеский матч с красноярским Енисеем. Счет встречи 1:1