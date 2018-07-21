Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал инициативу о возможной блокировке поставок нефти из других стран

С таким предложением ранее выступал президент Ирана Хасан Роухани, который грозит закрыть Ормузский пролив.

В Иране ограничения для поставщиков нефти рассматривают исключительно как ответ на действия США. Согласно заявлению аятоллы Али Хаменеи, никакая другая страна не будет экспортировать топливо в регионе, если Иран также лишится такой возможности. Сделать это Али Хаменеи, как и президент Хасан Роухани, предлагает путем закрытия Ормузского пролива. Верховный лидер страны призвал соблюдать эту позицию иранский МИД. Вашингтон, напомним, потребовал от государств-союзников прекратить закупать иранскую нефть до начала ноября. Иначе, как заявляют в Белом доме, у закупщиков будет риск попасть под санкции. Возможное же блокирование Тегераном Ормузского пролива может привести к ограничению поставок нефти для таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак. Между тем Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять топливо только через этот пролив.

Позиция США связана с выходом из ядерной сделки с Ираном в начале мая. После этого Вашингтон расширил санкции против Тегерана. Остальные страны-участницы решение Белого дома не поддержали.