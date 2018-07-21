Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал инициативу о возможной блокировке поставок нефти из других стран
С таким предложением ранее выступал президент Ирана Хасан Роухани, который грозит закрыть Ормузский пролив.
В Иране ограничения для поставщиков нефти рассматривают исключительно как ответ на действия США. Согласно заявлению аятоллы Али Хаменеи, никакая другая страна не будет экспортировать топливо в регионе, если Иран также лишится такой возможности. Сделать это Али Хаменеи, как и президент Хасан Роухани, предлагает путем закрытия Ормузского пролива. Верховный лидер страны призвал соблюдать эту позицию иранский МИД. Вашингтон, напомним, потребовал от государств-союзников прекратить закупать иранскую нефть до начала ноября. Иначе, как заявляют в Белом доме, у закупщиков будет риск попасть под санкции. Возможное же блокирование Тегераном Ормузского пролива может привести к ограничению поставок нефти для таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак. Между тем Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять топливо только через этот пролив.
Позиция США связана с выходом из ядерной сделки с Ираном в начале мая. После этого Вашингтон расширил санкции против Тегерана. Остальные страны-участницы решение Белого дома не поддержали.
Комментарии28
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putin_itogy 21 июля 2018 | 19:07
Педорас бородатый!
Ждёт тебя участь Саддама Хуссейна, мразь!
sskull 21 июля 2018 | 19:11
putin_itogy: Интересно, чем тебя обидел иранский лидер? Оттрахал и не заплатил? Или ты дежурно решил вылизать задницу америкосам?)
viniqi 21 июля 2018 | 19:18
sskull: Сскуллящее пригожинское животное- трахают здесь и на вашей фабрике дерьмо-троллей только вас и причем за миску помоев с кремлевской столовки!!!
honduras_na_colyme 21 июля 2018 | 19:36
sskull: Удило ватное, а ты-то что лижешь аятоллам?
Тем более, что они блефуют откровенно.
У амеров в данный момент санкционные позиции в сравнении с прошлым заходом кране слабые.
Начиная с генетического иdиота Трампа во главе и заканчивая тем, что в прошлый раз санкции были утверждены СБ ООН и были обязательны для всех стран - членов этой организации.
А сейчас это личная инициатива США (верней, Трампа), против которой и Европа, и Китай.
Любые санкции имеют смысл только тогда, когда объём экономики инициатора санкций существенно больше, чем жертвы.
У ЕС и Китая по отдельности экономики примерно равны амеровским.
Кстати, Китай уже заявил, что увеличит поставки иранской нефти, так что генетический иdиот Трамп рискует оказаться в дураках.
И ты с ним заодно, удило ватное.
sadda 21 июля 2018 | 19:10
Вот зря Трамп разорвал сделку с Ираном. В пределах этой сделки вполне можно было с Ираном решать многие вопросы.
ura_123 21 июля 2018 | 19:10
И как они пролив закроют,тюбетейками забросают?
viniqi 21 июля 2018 | 19:12
ura_123: Эти искалеченные уже начали резать людей в автобусах в Германии!!!
banyi3 21 июля 2018 | 19:14
Просто вопрос , без политики и оскорблений. А чем Израиль живёт? Без помощи США? Ну медицина, технологии.. и т.д . А чем?
i_c_e 21 июля 2018 | 19:21
banyi3: Интересный вопрос. А чем живёт Люксембург, Андорра или, скажем, Новая Зеландия и Япония? Удивительное рядом — оказывается, не обязательно сидеть на запасах сырья, для того чтобы «жить».
banyi3 21 июля 2018 | 19:23
i_c_e: Ну и чем? Живёт Израиль?
banyi3 21 июля 2018 | 19:25
i_c_e: эти страны живут финансами и спокойствием, а Израиль , чем?
honduras_na_colyme 21 июля 2018 | 19:42
banyi3: // эти страны живут финансами и спокойствием, а Израиль , чем? //
Удило, в Израиле нет спокойствия не по их вине.
Это соседи-бедуины официально заявляют, что уничтожение Израиля есть задача их государств.
А тебе, гермафродит, тяжело загуглить структуру экономики Израиля и получить примерно такое: "авиапромышленность, электроника, средства связи, программное обеспечение, медицинская промышленность, алмазная промышленность, текстиль, пищевая промышленность".
Как видишь, путриот, никаких углеводородов.
Учи матчасть, подросток умственный.
igorrrpadlowitchs 21 июля 2018 | 19:31
banyi3: израиль живёт тем, что идиотов , задающих вопросы: чем живёт Израиль?- в самом Израиле единицы!
viniqi 21 июля 2018 | 19:33
banyi3: Гермафродитам пригожинским тут слово не давали!!!
koshkaedu 21 июля 2018 | 19:15
Скорей бы! Чего тянуть? Только не посмеют они. Блефуют. Знают: Дональд Трамп
не Тряпка Обама, разнесёт в щепки Али, Хасана и пр. гниль, даже не моргнув.
banyi3 21 июля 2018 | 19:16
koshkaedu: А вы РФ не спросили? )
banyi3 21 июля 2018 | 19:21
koshkaedu: А что бы Израиль разнести в щепки , много надо, даже туда не ездив? Но жалко, мировая история...
gostrax 21 июля 2018 | 19:28
banyi3: Вы наверное удивитесь, но Израиль обладает полноценной ядерной триадой, в отличие от того же Ирана.
banyi3 21 июля 2018 | 19:31
gostrax: Обладает (незаконно) , но он очень мАленький )))
tovarich67 21 июля 2018 | 19:39
banyi3: и че
nestor199 21 июля 2018 | 19:33
gostrax: И чё?
student_ru_ru 21 июля 2018 | 19:15
Это, конечно, звучит комично, когда поп оказывает такое влияние на мировую политику в 21-м веке.
banyi3 21 июля 2018 | 19:18
student_ru_ru: Поп попу рознь, как рэбе рэбе )))
student_ru_ru 21 июля 2018 | 19:32
banyi3: И чем же поп принципиально отличается от попа, которому он рознь? А так же от рэбе или муфтия? Чем аятолла отличается от шамана? А гадалка от астролога? А все вместе чем они отличаются друг от друга и чем отличаются их сказки и суеверия, кроме как содержания?
banyi3 21 июля 2018 | 19:35
student_ru_ru: НИЧЕМ !
murad_manapov 21 июля 2018 | 19:24
самое время для ввода русских войск в иран для защиты режима
gostrax 21 июля 2018 | 19:30
Как только Иран перекроет пролив,Ирана не станет,потому что шутки шутками,но деньги прежде всего.
nestor199 21 июля 2018 | 19:38
gostrax: А Ирану, в данной ситуации, есть что терять?