В Петербурге всех фигурантов дела «террористического сообщества» «Сеть» вывезли из города
В Петербурге всех фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» вывезли из города. Их не смогли найти члены общественно-наблюдательной комиссии.
Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых подозревают в том, что они якобы состояли в так называемом террористическом сообществе «Сеть», вывезли из СИЗО в Петербурге. Об этом со ссылкой на членов ОНК пишет «Медиазона». Каким способом их этапировали и куда – пока неизвестно. Между тем, накануне вечером ещё одного фигуранта этого дела Игоря Шишкина увезли по постановлению следователя в неизвестном направлении. Таким образом все обвиняемые оказались за пределами города. При этом в начале этого месяца, наоборот, в Петербург доставляли другого фигуранта из Пензы – Дмитрия Пчелинцева. Здесь у него состоялась очная ставка с Шишкиным. Напомню, молодых людей – всего десять человек из Петербурга и Пензы – обвиняют в том, что они намеревались во время чемпионата мира по футболу устроить серию взрывов и «дестабилизировать политическую обстановку». Впрочем, сразу несколько фигурантов этого дела сообщали, что показания из них выбивают пытками.
Петербуржец Илья Капустин, который проходит по этому делу свидетелем, уехал в Финляндию и попросил там политического убежища.
Комментарии9
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liliputin_fashist 21 июля 2018 | 19:03
Повезли пытать?
danko1 21 июля 2018 | 19:13
liliputin_fashist: Провокаторы из ФСБ организовало сеть просто из молодых людей, которых волнует судьба России, которые просто постреляли из травматики на даче.
Они сами понятия не имели, что в террористическом обществе состоят и что-то планируют.
ФСБ организовала ту сеть и сама же разоблачила наивных и невинных молодых людей.
И кто же из них преступники?
zorkin75 21 июля 2018 | 19:20
liliputin_fashist: Об этом мы узнаем в 2020 году.
sagen 21 июля 2018 | 19:23
liliputin_fashist:
Первая мысль. И, что интересно, почти у всех. Даже портянки и те в этом уверены, Но они думают, что сия участь их минет в их исполнении, при случае. .
shlevet 21 июля 2018 | 19:13
///...Члены общественно-наблюдательной комиссии не смогли найти...//
Интересно, а эти члены за собой наблюдают, что ли, свой ли они хлеб едят - бездари?
satttana_perrrkele 21 июля 2018 | 19:15
смотри какая трабла: я умею стрелять и из АК, и из MP-16, из "Мухи", "Стрелы", Stinger/
Ненавижу T-62 за его 16* подъема ствола (Т-80 тоже не Merkava, но хоть как-то).
Качество и уровень моего "умения" признано 3-мя (три) орденами.
Рост всё тот же: 182, вес 78. Хотя, конечно, в 1982-ом я был в несколько лучшей "форме" (духи, которые узнали, уже никогда и ничего не смогут подтвердиить).
Пенсия? Ну да, 24 370 руб. (на сегодня) - хотя и нет 60-ти.
Путина и его холуёв (это не "клика" а сборище муХчин с хадницами при низкой социальной ответственности) - ненавижу. Да Путин и сам знает, что ьакое ХОЛУЙ - его папенька денщиком был.
Придет время стрелять - есть кому, а вот "сеть" - это дети, неумехи
vlastimil_popogrebski 21 июля 2018 | 19:20
satttana_perrrkele: да ничего страшного. Покапают слегка кипяточком на тестикулы, подпишут пару бумажек и вернутся в родные до конца жизни тюремные стены
nestor199 21 июля 2018 | 19:28
satttana_perrrkele: Я стреляю из всего, что есть в мотострелковом полку - если придет время стрелять, стрелять будем в друг друга.
satttana_perrrkele 21 июля 2018 | 19:41
nestor199: дыть, я в не "мотострелках" служил. Я путлеровцев и ножом расчленять могу, и руками рвать. А вот ногами, давича, получил подтверждение, что не всё "пропало" - фатников мячепинания, лупили именно ногами: нас - двое, компашки пидо-футбо, меньше 6-ти ублюдков (орут - ублюдки, не орут но в "раскраске" и/или аттрибутике - дегенераты ).
Ты чего, холоп, собрался чего?? КГБ не нравится, холуёк?