Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 16 лет в одном клубе – это невероятный срок. Поставить точку крайне непросто, — говорится в заявлении Березуцких на официальном сайте ЦСКА.