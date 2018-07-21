Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры
Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 16 лет в одном клубе – это невероятный срок. Поставить точку крайне непросто, — говорится в заявлении Березуцких на официальном сайте ЦСКА.
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